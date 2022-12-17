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Чемпионат мира
17 декабря 2022, 00:22 | Обновлено 17 декабря 2022, 01:00
96
0

Матео КОВАЧИЧ: «У нас не получилась игра с Аргентиной»

Хавбек сборной Хорватии – о выступлении команды на ЧМ-2022

17 декабря 2022, 00:22 | Обновлено 17 декабря 2022, 01:00
96
0
Матео КОВАЧИЧ: «У нас не получилась игра с Аргентиной»
Getty Images/Global Images Ukraine. Матео Ковачич

Полузащитник сборной Хорватии Матео Ковачич поделился ожиданиями от матча за третье место ЧМ-2022 против Марокко:

«Когда ты выходишь в полуфинал чемпионата мира, разумеется, ты хочешь дойти и до финального матча. У нас не получилась игра со сборной Аргентины. После поражения мы смотрим на матч за третье место и приложим все усилия, чтобы привезти бронзу нашему народу».

Матч Хорватия – Марокко состоится в субботу, 17 декабря, начало – в 17:00 по Киеву.

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Матео Ковачич сборная Хорватии по футболу Аргентина - Хорватия ЧМ-2022 по футболу Хорватия - Марокко
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Источник Index.hr
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