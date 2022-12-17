Матео КОВАЧИЧ: «У нас не получилась игра с Аргентиной»

Полузащитник сборной Хорватии Матео Ковачич поделился ожиданиями от матча за третье место ЧМ-2022 против Марокко:

«Когда ты выходишь в полуфинал чемпионата мира, разумеется, ты хочешь дойти и до финального матча. У нас не получилась игра со сборной Аргентины. После поражения мы смотрим на матч за третье место и приложим все усилия, чтобы привезти бронзу нашему народу».

Матч Хорватия – Марокко состоится в субботу, 17 декабря, начало – в 17:00 по Киеву.