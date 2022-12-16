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16 декабря 2022, 23:59 | Обновлено 17 декабря 2022, 00:05
716
0

ВИДЕО. Ребров чуть не подрался с тренером соперника после матча Кубка лиги

В полуфинал прошел «Аль-Айн» благодаря правилу выездного гола

16 декабря 2022, 23:59 | Обновлено 17 декабря 2022, 00:05
716
0
ВИДЕО. Ребров чуть не подрался с тренером соперника после матча Кубка лиги
Twitter

Украинский наставник «Аль-Айна» Сергей Ребров чуть не подрался с тренером соперника после матча Кубка лиги ОАЭ.

16 декабря, в ответном матче 1/4 финала Аль-Вахда и «Аль-Айн» сыграли вничью (1:1). В полуфинал прошел клуб Реброва благодаря правилу выездного гола (0:0 в домашней игре).

Украинец Андрей Ярмоленко вышел в основном составе «Аль-Айна», получил желтую карточку и на 83-й минуте был заменен.

После финального свистка наставники команд Сергей Ребров и Маноло Хименес чуть не устроили потасовку во время рукопожатия. Испанец предъявил претензии Реброву, тот ответил, но драку предотвратили другие представители команд.

ВИДЕО. Ребров чуть не подрался с тренером соперника после матча Кубка лиги

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Источник Sport.ua
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