ВИДЕО. Ребров чуть не подрался с тренером соперника после матча Кубка лиги
В полуфинал прошел «Аль-Айн» благодаря правилу выездного гола
Украинский наставник «Аль-Айна» Сергей Ребров чуть не подрался с тренером соперника после матча Кубка лиги ОАЭ.
16 декабря, в ответном матче 1/4 финала Аль-Вахда и «Аль-Айн» сыграли вничью (1:1). В полуфинал прошел клуб Реброва благодаря правилу выездного гола (0:0 в домашней игре).
Украинец Андрей Ярмоленко вышел в основном составе «Аль-Айна», получил желтую карточку и на 83-й минуте был заменен.
После финального свистка наставники команд Сергей Ребров и Маноло Хименес чуть не устроили потасовку во время рукопожатия. Испанец предъявил претензии Реброву, тот ответил, но драку предотвратили другие представители команд.
ВИДЕО. Ребров чуть не подрался с тренером соперника после матча Кубка лиги
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