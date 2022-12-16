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16 декабря 2022, 19:51 | Обновлено 16 декабря 2022, 19:58
2478
1

Ярмоленко и Ребров пробились в полуфинал Кубка лиги ОАЭ с Аль-Айном

Помогло правило выездного гола

16 декабря 2022, 19:51 | Обновлено 16 декабря 2022, 19:58
2478
1
Ярмоленко и Ребров пробились в полуфинал Кубка лиги ОАЭ с Аль-Айном
ФК Аль-Айн

16 декабря состоялся ответный матч 1/4 финала Кубка лиги ОАЭ между «Аль-Айном», который тренирует украинец Сергей Ребров, и ФК «Аль-Вахда». Игра завершилась ничьей 1:1 (первый матч 0:0).

Команда Реброва проиграла первый тайм, но сумела сравнять счет на 72 минуте. По правилу выездного «Аль-Айн» пробился в следующий раунд.

Отметим, что украинский легионер «Аль-Айна» Андрей Ярмоленко вышел с первых минут, получил желтую карточку и был заменен на 83 минуте встречи. Результативными действиями не отличился.

Кубок лиги ОАЭ. Ответный матч 1/4 финала

«Аль-Вахда» – «Аль-Айн» – 1:1 (первый матч 0:0)
Педро (25) – Рахими (72)

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Сергей Ребров Андрей Ярмоленко Аль-Вахда Аль-Айн кубок ОАЭ по футболу
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Источник Sport.ua
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