Ярмоленко и Ребров пробились в полуфинал Кубка лиги ОАЭ с Аль-Айном
Помогло правило выездного гола
16 декабря состоялся ответный матч 1/4 финала Кубка лиги ОАЭ между «Аль-Айном», который тренирует украинец Сергей Ребров, и ФК «Аль-Вахда». Игра завершилась ничьей 1:1 (первый матч 0:0).
Команда Реброва проиграла первый тайм, но сумела сравнять счет на 72 минуте. По правилу выездного «Аль-Айн» пробился в следующий раунд.
Отметим, что украинский легионер «Аль-Айна» Андрей Ярмоленко вышел с первых минут, получил желтую карточку и был заменен на 83 минуте встречи. Результативными действиями не отличился.
Кубок лиги ОАЭ. Ответный матч 1/4 финала
«Аль-Вахда» – «Аль-Айн» – 1:1 (первый матч 0:0)
Педро (25) – Рахими (72)
سفيان رحيمي يرتقي عالياً ويسجل هدف التعادل لنادي العين بعد عرضية مميزة من بندر#الوحدة_العين#كأس_مصرف_أبوظبي_الإسلامي pic.twitter.com/sr8RtHc1JJ— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) December 16, 2022
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