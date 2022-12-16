Ярмоленко и Ребров пробились в полуфинал Кубка лиги ОАЭ с Аль-Айном

16 декабря состоялся ответный матч 1/4 финала Кубка лиги ОАЭ между «Аль-Айном», который тренирует украинец Сергей Ребров, и ФК «Аль-Вахда». Игра завершилась ничьей 1:1 (первый матч 0:0).



Команда Реброва проиграла первый тайм, но сумела сравнять счет на 72 минуте. По правилу выездного «Аль-Айн» пробился в следующий раунд.



Отметим, что украинский легионер «Аль-Айна» Андрей Ярмоленко вышел с первых минут, получил желтую карточку и был заменен на 83 минуте встречи. Результативными действиями не отличился.



Кубок лиги ОАЭ. Ответный матч 1/4 финала

«Аль-Вахда» – «Аль-Айн» – 1:1 (первый матч 0:0)

Педро (25) – Рахими (72)