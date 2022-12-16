Чемпионат мира16 декабря 2022, 23:55 |
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Златко ДАЛИЧ: «Катарский судья – большой риск»
Тренер сборной Хорватии – о матче за третье место
16 декабря 2022, 23:55 |
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Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич прокомментировал неожиданное назначение на матч за третье место ЧМ-2022 против Марокко катарского судьи Абдулрахмана Аль-Джассима:
«Я считаю, что ФИФА идёт на большой риск. Надеюсь, после матча мы не будем комментировать действия арбитра. Хотелось бы, чтобы с его стороны всё было корректно».
Матч Хорватия – Марокко состоится в субботу, 17 декабря, начало – в 17:00 по Киеву.
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