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Чемпионат мира
16 декабря 2022, 23:23 | Обновлено 16 декабря 2022, 23:37
503
0

Святослав СИРОТА: «Инфантино – позор мирового футбола»

В ФИФА запретили Зеленскому выступить с посланием мира перед финалом ЧМ

16 декабря 2022, 23:23 | Обновлено 16 декабря 2022, 23:37
503
0
Святослав СИРОТА: «Инфантино – позор мирового футбола»
Getty Images/Global Images Ukraine. Джанни Инфантино

Бывший голкипер и экс-президент ПФЛ Святослав Сирота раскритиковал президента ФИФА Джанни Инфантино, который запретила Президенту Украины Владимиру Зеленскому выступить с посланием мира перед финалом ЧМ-2022:

«Инфантино – позор мирового футбола. Случайно попав на пост президента ФИФА, он ставит под сомнение ее добропорядочность. Отказ в выступлении президенту Украины еще раз показывает скрытую промосковскость Инфантино. Только под давлением мирового сообщества он ввел временные санкции в отношении команд мирового врага.

Не знаю как, но мировое сообщество, украинское спортивное общество должно влиять на него. Потому что футбол – самый массовый спорт в мире. И иметь во главе главной футбольной организации мира латентного поклонника мирового зла – очень большая роскошь для настоящего. Все, кто не с нами, против нас».

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Святослав Сирота ФИФА Джанни Инфантино ЧМ-2022 по футболу Владимир Зеленский
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