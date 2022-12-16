Святослав СИРОТА: «Инфантино – позор мирового футбола»

Бывший голкипер и экс-президент ПФЛ Святослав Сирота раскритиковал президента ФИФА Джанни Инфантино, который запретила Президенту Украины Владимиру Зеленскому выступить с посланием мира перед финалом ЧМ-2022:

«Инфантино – позор мирового футбола. Случайно попав на пост президента ФИФА, он ставит под сомнение ее добропорядочность. Отказ в выступлении президенту Украины еще раз показывает скрытую промосковскость Инфантино. Только под давлением мирового сообщества он ввел временные санкции в отношении команд мирового врага.

Не знаю как, но мировое сообщество, украинское спортивное общество должно влиять на него. Потому что футбол – самый массовый спорт в мире. И иметь во главе главной футбольной организации мира латентного поклонника мирового зла – очень большая роскошь для настоящего. Все, кто не с нами, против нас».