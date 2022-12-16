Чемпионат мира16 декабря 2022, 23:27 |
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Платини отказался лететь с Макроном на финал ЧМ-2022
Экс-президента УЕФА на финале не будет
16 декабря 2022, 23:27 |
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Президент Франции Эммануэль Макрон собирается в воскресенье, 18 декабря посетить финал ЧМ-2022 в Катаре, в которого французы сыграют с Аргентиной. Вместе с Макроном полетят травмированные игроки сборной Франции – Поль Погба, Нголо Канте и Карим Бензема.
А бывший президент УЕФА и легенда сборной Франции Мишель Платини отказался от приглашения Макрона полететь с ним на финал. Причины отказала 3-кратного обладателя Золотого мяча не известны.
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