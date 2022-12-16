Платини отказался лететь с Макроном на финал ЧМ-2022

Президент Франции Эммануэль Макрон собирается в воскресенье, 18 декабря посетить финал ЧМ-2022 в Катаре, в которого французы сыграют с Аргентиной. Вместе с Макроном полетят травмированные игроки сборной Франции – Поль Погба, Нголо Канте и Карим Бензема.

А бывший президент УЕФА и легенда сборной Франции Мишель Платини отказался от приглашения Макрона полететь с ним на финал. Причины отказала 3-кратного обладателя Золотого мяча не известны.