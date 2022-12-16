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  4. Платини отказался лететь с Макроном на финал ЧМ-2022
Чемпионат мира
16 декабря 2022, 23:27 |
755
0

Платини отказался лететь с Макроном на финал ЧМ-2022

Экс-президента УЕФА на финале не будет

16 декабря 2022, 23:27 |
755
0
Платини отказался лететь с Макроном на финал ЧМ-2022
Getty Images/Global Images Ukraine. Мишель Платини

Президент Франции Эммануэль Макрон собирается в воскресенье, 18 декабря посетить финал ЧМ-2022 в Катаре, в которого французы сыграют с Аргентиной. Вместе с Макроном полетят травмированные игроки сборной Франции – Поль Погба, Нголо Канте и Карим Бензема.

А бывший президент УЕФА и легенда сборной Франции Мишель Платини отказался от приглашения Макрона полететь с ним на финал. Причины отказала 3-кратного обладателя Золотого мяча не известны.

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Мишель Платини Эммануэль Макрон ЧМ-2022 по футболу Аргентина - Франция
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