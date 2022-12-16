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Клубный чемпионат мира
16 декабря 2022, 22:29 | Обновлено 16 декабря 2022, 22:43
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0

В ФИФА одобрили создание нового клубного чемпионата мира среди женщин

Будет расширен женский турнир Олимпийских игр с 12 до 16 команд

16 декабря 2022, 22:29 | Обновлено 16 декабря 2022, 22:43
30
0
В ФИФА одобрили создание нового клубного чемпионата мира среди женщин
ФИФА

На своем заседании Совет ФИФА одобрил создание нового клубного чемпионата мира FIFA среди женщин, нового чемпионата мира FIFA по футзалу среди женщин, а также расширение женского турнира Олимпийских игр с 12 до 16 команд.

В женском футболе текущая структура календаря международных матчей останется неизменной до 2025 года, а организаторы чемпионатов мира по футболу среди женщин 2027 и 2031 годов будут определены в 2024 и 2025 годах соответственно.

Будет пересмотрен список юношеских турниров ФИФА, включая расширение ежегодных турниров до 17 лет, как для юношей, так и для девушек. Эти предложения будут детализированы в консультации с соответствующими заинтересованными сторонами в ближайшие месяцы.

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Источник ФИФА
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