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Чемпионат мира
16 декабря 2022, 22:36 | Обновлено 16 декабря 2022, 22:37
114
0

Андрей ШЕВЧЕНКО: «Месси заслуживает победы на ЧМ»

Легендарный форвард – о лидере сборной Аргентины

16 декабря 2022, 22:36 | Обновлено 16 декабря 2022, 22:37
114
0
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Месси заслуживает победы на ЧМ»
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Экс-игрок и тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился своим мнением по поводу лидера сборной Аргентины Лионеля Месси:

«Месси – символ Аргентины. Легенда, один из лучших игроков всех времен. Его можно поставить в один ряд с Марадоной и Пеле. Такой игрок заслуживает победы на чемпионате мира.

Великой историей станет не только то, что он сделал в своей карьере, но и то, как он играет сейчас. Он абсолютный лидер, который проводит отличные матчи, забивает хорошие голы, делает передачи партнерам по команде. Он настоящий лидер и капитан».

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Источник Sky Sports
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