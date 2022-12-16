Андрей ШЕВЧЕНКО: «Месси заслуживает победы на ЧМ»

Экс-игрок и тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился своим мнением по поводу лидера сборной Аргентины Лионеля Месси:

«Месси – символ Аргентины. Легенда, один из лучших игроков всех времен. Его можно поставить в один ряд с Марадоной и Пеле. Такой игрок заслуживает победы на чемпионате мира.

Великой историей станет не только то, что он сделал в своей карьере, но и то, как он играет сейчас. Он абсолютный лидер, который проводит отличные матчи, забивает хорошие голы, делает передачи партнерам по команде. Он настоящий лидер и капитан».