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16 декабря 2022, 22:11 | Обновлено 16 декабря 2022, 22:12
239
0

Патрис ЕВРА: «Не удивлюсь, если Роналду завершит карьеру»

Французский экс-защитник – о будущей Криштиану Роналду

16 декабря 2022, 22:11 | Обновлено 16 декабря 2022, 22:12
239
0
Патрис ЕВРА: «Не удивлюсь, если Роналду завершит карьеру»
Getty Images/Global Images Ukraine. Патрис Эвра

Экс-партнер Криштиану Роналду по «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра поделился своим мнением по поводу будущего 37-летнего португальца:

«Я не обсуждал с Роналду его будущее – мы больше говорили о семьях, жизни. Не знаю, что он будет делать. Не знаю, завершит ли он карьеру. Иногда, когда ты получаешь столько критики, особенно в конце карьеры, то начинаешь думать: «Окей, думаю, пора остановиться».

Особенно когда ты не выходишь в старте сборной. Ведь Криштиану хотел играть и быть в хорошей форме именно ради нее. Победа на чемпионате мира была его мечтой, а теперь это мечта в прошлом. Не буду говорить о Криштиану, но я не удивлюсь, если он завершит карьеру».

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Источник Sky Sports
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