Патрис ЕВРА: «Не удивлюсь, если Роналду завершит карьеру»
Французский экс-защитник – о будущей Криштиану Роналду
Экс-партнер Криштиану Роналду по «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра поделился своим мнением по поводу будущего 37-летнего португальца:
«Я не обсуждал с Роналду его будущее – мы больше говорили о семьях, жизни. Не знаю, что он будет делать. Не знаю, завершит ли он карьеру. Иногда, когда ты получаешь столько критики, особенно в конце карьеры, то начинаешь думать: «Окей, думаю, пора остановиться».
Особенно когда ты не выходишь в старте сборной. Ведь Криштиану хотел играть и быть в хорошей форме именно ради нее. Победа на чемпионате мира была его мечтой, а теперь это мечта в прошлом. Не буду говорить о Криштиану, но я не удивлюсь, если он завершит карьеру».
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