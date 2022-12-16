Джастин ЛОНВЕЙК: «В финале ЧМ буду поддерживать Францию»
Хавбек «Динамо» – о ЧМ в Катаре
Нидерландский полузащитник «Динамо» Киев Джастин Лонвейк поделился своим мнением по поводу ЧМ-2022:
– Ты тщательно следишь за ЧМ-2022? Много матчей удалось посмотреть?
– Да, я смотрел почти все матчи нашей национальной сборной. К сожалению, Нидерланды не пробились в финал или матчи за медали, но команда хорошо играла. Обидно, что проиграли в серии пенальти, ведь это всегда лотерея, где шансы 50 на 50.
– За кого будешь болеть в финале?
– Склоняюсь к «болению» за Францию, ведь Аргентина выбила нашу сборную. Да, буду поддерживать Францию.
Ранее Лонвейк рассказал о своей адаптации в «Динамо».
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