Джастин ЛОНВЕЙК: «В финале ЧМ буду поддерживать Францию»

Нидерландский полузащитник «Динамо» Киев Джастин Лонвейк поделился своим мнением по поводу ЧМ-2022:

– Ты тщательно следишь за ЧМ-2022? Много матчей удалось посмотреть?

– Да, я смотрел почти все матчи нашей национальной сборной. К сожалению, Нидерланды не пробились в финал или матчи за медали, но команда хорошо играла. Обидно, что проиграли в серии пенальти, ведь это всегда лотерея, где шансы 50 на 50.

– За кого будешь болеть в финале?

– Склоняюсь к «болению» за Францию, ведь Аргентина выбила нашу сборную. Да, буду поддерживать Францию.

Ранее Лонвейк рассказал о своей адаптации в «Динамо».