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  4. Джастин ЛОНВЕЙК: «В финале ЧМ буду поддерживать Францию»
Чемпионат мира
16 декабря 2022, 20:19 |
322
0

Джастин ЛОНВЕЙК: «В финале ЧМ буду поддерживать Францию»

Хавбек «Динамо» – о ЧМ в Катаре

16 декабря 2022, 20:19 |
322
0
Джастин ЛОНВЕЙК: «В финале ЧМ буду поддерживать Францию»
ФК Динамо Киев. Джастин Лонвейк

Нидерландский полузащитник «Динамо» Киев Джастин Лонвейк поделился своим мнением по поводу ЧМ-2022:

– Ты тщательно следишь за ЧМ-2022? Много матчей удалось посмотреть?
– Да, я смотрел почти все матчи нашей национальной сборной. К сожалению, Нидерланды не пробились в финал или матчи за медали, но команда хорошо играла. Обидно, что проиграли в серии пенальти, ведь это всегда лотерея, где шансы 50 на 50.

– За кого будешь болеть в финале?
– Склоняюсь к «болению» за Францию, ведь Аргентина выбила нашу сборную. Да, буду поддерживать Францию.

Ранее Лонвейк рассказал о своей адаптации в «Динамо».

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Джастин Лонвейк Динамо Киев ЧМ-2022 по футболу Аргентина - Франция
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Источник ФК Динамо Киев
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