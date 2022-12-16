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Украина. Премьер лига
16 декабря 2022, 11:16 | Обновлено 16 декабря 2022, 11:27
211
0

ЛОНВЕЙК: «Нужно было приспособиться к тому, что Динамо много владеет мячом»

Нидерландский полузащитник – об адаптации в «Динамо» Киев

16 декабря 2022, 11:16 | Обновлено 16 декабря 2022, 11:27
211
0
ЛОНВЕЙК: «Нужно было приспособиться к тому, что Динамо много владеет мячом»
ФК Динамо Киев. Джастин Лонвейк

22-летний игрок средней линии киевского «Динамо» Джастин Лонвейк рассказал, как осваивался в коллективе и дал оценку игре ее лидеров – Сергея Сидорчука и Виталия Буяльского.

Джастин, было непросто сразу освоиться в новой команде и стать ее частью?

– Конечно, мне нужно было время чтобы приспособиться к тому футболу, который проповедует главный тренер. Также лучше узнать стиль игры каждого партнера по команде, чтобы хорошо взаимодействовать с ними на поле.

Поначалу мне действительно было нелегко. Но я старался получить максимум информации и опыта с каждой тренировки, внимательно смотрел, кто и что делает на поле. Старался как можно быстрее освоиться в команде, привыкнуть к ее стилю игры, чтобы начать приносить пользу в матчах.

Сейчас ты уже можешь сравнить украинский чемпионат с датским, в котором ты начинал этот сезон. Какие главные отличия? К чему пришлось привыкать здесь?

– Мне кажется, в украинском чемпионате больший акцент на физических кондициях. Главное, к чему мне нужно было приспособиться, это то, что «Динамо» много владеет мячом, а большинство наших соперников садятся низко и обороняются всей командой. Это сильно отличается от того, как приходилось играть «Виборгу» в чемпионате Дании.

В матчах, в которых ты участвовал, ты органично вписался в динамовский треугольник в центре поля. Легко наладил взаимосвязь с Сидорчуком и Буяльским?

– Да, эти ребята, действительно очень умные футболисты. К тому же, они играют в команде долгое время, отлично чувствуют ее игру. В матчах нам удавалось хорошо взаимодействовать, все давалось естественным образом, потому что, повторюсь, это очень умные игроки, которые хорошо видят поле, благодаря чему мне было легче приспособиться к командным механизмам в центре поля.

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Динамо Киев Джастин Лонвейк
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Источник ФК Динамо Киев
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