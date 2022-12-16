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  4. У Украины также есть шансы. Известно, когда ФИФА определит хозяина ЧМ-2030
Чемпионат мира
16 декабря 2022, 17:15 |
739
2

У Украины также есть шансы. Известно, когда ФИФА определит хозяина ЧМ-2030

Решение будет вынесено в 2024 году

16 декабря 2022, 17:15 |
739
2
У Украины также есть шансы. Известно, когда ФИФА определит хозяина ЧМ-2030
FIFA World Cup

В преддверии финала ЧМ-2022 по футболу в Катаре состоялось заседание совета ФИФА. Отдельно решался вопрос о назначении хозяина финального турнира ЧМ-2030.

Сообщается, что решение будет вынесено в 2024 году, а правила подачи официальных заявок на проведение турнира будут опубликованы ФИФА в начале 2023 года.

Отметим, что 5 октября Украина вместе с Испанией и Португалией подали совместную предварительную заявку на проведение Мундиаля-2030. Также совместную заявку на проведение турнира огласили Уругвай, Аргентина, Парагвай и Чили от Южной Америки, а Греция, Египет и Саудовская Аравия только собираются это сделать.

Среди стран-одиночек также предварительную заявку выдвинуло Марокко.

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Испания Португалия заявка Украина ЧМ-2030 по футболу Уругвай Аргентина Парагвай Чили Греция Египет Саудовская Аравия Марокко ФИФА
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Источник ФИФА
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Комментарии 2
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GloryUkraine
І в разі успіху української заявки, за день до відкриття оголосити всіх чиговників фіфи персонами нон грата в Україні.
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