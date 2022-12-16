У Украины также есть шансы. Известно, когда ФИФА определит хозяина ЧМ-2030

В преддверии финала ЧМ-2022 по футболу в Катаре состоялось заседание совета ФИФА. Отдельно решался вопрос о назначении хозяина финального турнира ЧМ-2030.

Сообщается, что решение будет вынесено в 2024 году, а правила подачи официальных заявок на проведение турнира будут опубликованы ФИФА в начале 2023 года.

Отметим, что 5 октября Украина вместе с Испанией и Португалией подали совместную предварительную заявку на проведение Мундиаля-2030. Также совместную заявку на проведение турнира огласили Уругвай, Аргентина, Парагвай и Чили от Южной Америки, а Греция, Египет и Саудовская Аравия только собираются это сделать.

Среди стран-одиночек также предварительную заявку выдвинуло Марокко.