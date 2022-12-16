«Выиграли маленькие сборные». Тренер Хорватии доволен зимним ЧМ
Златко Далич не готов критиковать зимний чемпионат мира
Наставник сборной Хорватии Златко Далич считает, что зимний чемпионат мира помог маленьким, не топовым, сборным, так как в середине клубного сезона большое количество игроков находятся в оптимальной форме.
«Наибольшее преимущество получили маленькие сборные, их футболисты подошли к турниру в оптимальных кондициях, все игроки, на которых можно сделать ставку, отлично готовы».
«Хотя, думаю, все сборные выиграли от зимнего ЧМ. А вот клубный футбол... Далее у игроков могут быть проблемы, особенно те, кто задержался на ЧМ до поздних стадий, кто провел много матчей за месяц».
«У некоторых клубов могут быть проблемы», — сказал Далич.
Сборная Хорватии в субботу сыграет против Марокко в матче за третье место ЧМ-2022.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Главные новости на Sport.ua за 15 декабря
Бразилец опубликовал фото в сторис, но уже удалил