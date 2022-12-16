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  4. «Выиграли маленькие сборные». Тренер Хорватии доволен зимним ЧМ
Чемпионат мира
16 декабря 2022, 16:55 |
532
0

«Выиграли маленькие сборные». Тренер Хорватии доволен зимним ЧМ

Златко Далич не готов критиковать зимний чемпионат мира

16 декабря 2022, 16:55 |
532
0
«Выиграли маленькие сборные». Тренер Хорватии доволен зимним ЧМ
Reuters

Наставник сборной Хорватии Златко Далич считает, что зимний чемпионат мира помог маленьким, не топовым, сборным, так как в середине клубного сезона большое количество игроков находятся в оптимальной форме.

«Наибольшее преимущество получили маленькие сборные, их футболисты подошли к турниру в оптимальных кондициях, все игроки, на которых можно сделать ставку, отлично готовы».

«Хотя, думаю, все сборные выиграли от зимнего ЧМ. А вот клубный футбол... Далее у игроков могут быть проблемы, особенно те, кто задержался на ЧМ до поздних стадий, кто провел много матчей за месяц».

«У некоторых клубов могут быть проблемы», — сказал Далич.

Сборная Хорватии в субботу сыграет против Марокко в матче за третье место ЧМ-2022.

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ЧМ-2022 по футболу Златко Далич сборная Хорватии по футболу
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Источник BBC
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