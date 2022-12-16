Маррей получил Гуманитарную награду имени Артура Эша за поддержку Украины
Сэр Энди награжден за активную поддержку гуманитарных проектов
Известный британский теннисист Энди Маррей получил Гуманитарную награду имени Артура Эша за активную поддержку гуманитарных проектов в Украине.
Отметим, что в марте британец заявил, что пожертвует все заработанные в этом сезоне призовые в фонд UNICEF, который направлен на помощь украинским детям.
Для Маррея это уже не первая подобная премия, ранее он получал ее в 2014 году. Энди стал четвертым теннисистом после Андре Агасси, Роджера Федерера и Айсама-Уль-Хак Куреши, который удостаивался этой награды более одного раза.
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