Маррей получил Гуманитарную награду имени Артура Эша за поддержку Украины

Известный британский теннисист Энди Маррей получил Гуманитарную награду имени Артура Эша за активную поддержку гуманитарных проектов в Украине.



Отметим, что в марте британец заявил, что пожертвует все заработанные в этом сезоне призовые в фонд UNICEF, который направлен на помощь украинским детям.



Для Маррея это уже не первая подобная премия, ранее он получал ее в 2014 году. Энди стал четвертым теннисистом после Андре Агасси, Роджера Федерера и Айсама-Уль-Хак Куреши, который удостаивался этой награды более одного раза.