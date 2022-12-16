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  4. Маррей получил Гуманитарную награду имени Артура Эша за поддержку Украины
ATP
16 декабря 2022, 16:40 |
138
0

Маррей получил Гуманитарную награду имени Артура Эша за поддержку Украины

Сэр Энди награжден за активную поддержку гуманитарных проектов

16 декабря 2022, 16:40 |
138
0
Маррей получил Гуманитарную награду имени Артура Эша за поддержку Украины
ATP. Энди Маррей

Известный британский теннисист Энди Маррей получил Гуманитарную награду имени Артура Эша за активную поддержку гуманитарных проектов в Украине.

Отметим, что в марте британец заявил, что пожертвует все заработанные в этом сезоне призовые в фонд UNICEF, который направлен на помощь украинским детям.

Для Маррея это уже не первая подобная премия, ранее он получал ее в 2014 году. Энди стал четвертым теннисистом после Андре Агасси, Роджера Федерера и Айсама-Уль-Хак Куреши, который удостаивался этой награды более одного раза.

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Источник Sport.ua
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