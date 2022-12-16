Экс-тренер Динамо и сборной Украины заявил, что готов к предложениям из рф

Бывший аcсиcтент главного тренер киевского «Динамо» Сергея Реброва и помощник Андрея Шевченко в сборной Украины Рауль Рианчо заявил, что готов вернуться к работе в рпл:

«Я тренер и готов рассмотреть все предложения, которые поступят ко мне. Возвращение в рпл? Я готов снова работать в россии».

В рф Рауль Рианчо работал в «спартаке» и в «рубине».

Отметим, что ранее Рианчо назвал «ужасным» тот факт, что россия отстранена от Евро-2024.