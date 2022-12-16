Россия16 декабря 2022, 16:25 |
2288
3
Экс-тренер Динамо и сборной Украины заявил, что готов к предложениям из рф
Рауль Рианчо хочет вернуться в рпл
16 декабря 2022, 16:25 |
2288
3
Бывший аcсиcтент главного тренер киевского «Динамо» Сергея Реброва и помощник Андрея Шевченко в сборной Украины Рауль Рианчо заявил, что готов вернуться к работе в рпл:
«Я тренер и готов рассмотреть все предложения, которые поступят ко мне. Возвращение в рпл? Я готов снова работать в россии».
В рф Рауль Рианчо работал в «спартаке» и в «рубине».
Отметим, что ранее Рианчо назвал «ужасным» тот факт, что россия отстранена от Евро-2024.
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Комментарии 4
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Чомусь я не здивований. Фактичний власник Динамо - член ОПЗЖ. А до війни у клубі було аж два тренери з рашки - Сьомін і Газзаєв. Заваров... а це ще й Ріанчо. Чи не забагато русні і ватників?
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