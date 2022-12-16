Последний сезон в Париже? Известно, за сколько ПСЖ готов продать Мбаппе

Французский клуб «ПСЖ» готов продать своего звездного нападающего Килиана Мбаппе.

В октябре 2022 года Мбаппе заявил, что хочет покинуть клуб. Тем не менее, контракт игрока с парижским клубом рассчитан до 2025 года.

Сообщается, что «ПСЖ» рассмотрит любое достойное предложение по игроку в зимнее или летнее трансферное окно. Если сумма устроит руководство – Мбаппе покинет команду.

Если люди понимают, какой ценностью сейчас обладает Килиан, то они поймут, как важен он для клуба. Его масштаб огромен. Цена? 300-350 миллионов евро. «Реал» предлагал ему больше денег, чем мы, и он мог выбирать. Это мощнейшее заявление. Он выбрал «ПСЖ», и дело было не в деньгах, – сказал высокопоставленный источник в «ПСЖ».

Сейчас Килиан вместе со сборной Франции выступает на ЧМ-2022 по футболу. В финале Мундиаля французы сыграют со сборной Аргентины. Матч состоится 18 декабря, стартовый свисток прозвучит в 17:00 по Киеву.