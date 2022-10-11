СМИ: Мбаппе хочет покинуть ПСЖ уже в январе

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе хочет покинуть клуб уже в январе. Об этом сообщает испанское издание Marca.

«ПСЖ» готов пойти на встречу форварду и отпустить его, но только не в «Реал». Альтернативным вариантом для Мбаппе является «Ливерпуль», который ранее уже пытался подписать 23-летнего француза.

Напомним, только минувшим летом Мбаппе подписал новый контракт с «ПСЖ» до лета 2025 года. По информации Marca, Мбаппе порывался покинуть «ПСЖ» еще в июле, вскоре после продления контракта.

Ранее сообщалось, что по новому контракту Мбаппе стал самым высокооплачиваемым игроком мира.