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  4. СМИ: Мбаппе хочет покинуть ПСЖ уже в январе
Франция
11 октября 2022, 16:21 |
1386
3

СМИ: Мбаппе хочет покинуть ПСЖ уже в январе

Форвард только летом подписал новый контракт

11 октября 2022, 16:21 |
1386
3
СМИ: Мбаппе хочет покинуть ПСЖ уже в январе
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе хочет покинуть клуб уже в январе. Об этом сообщает испанское издание Marca.

«ПСЖ» готов пойти на встречу форварду и отпустить его, но только не в «Реал». Альтернативным вариантом для Мбаппе является «Ливерпуль», который ранее уже пытался подписать 23-летнего француза.

Напомним, только минувшим летом Мбаппе подписал новый контракт с «ПСЖ» до лета 2025 года. По информации Marca, Мбаппе порывался покинуть «ПСЖ» еще в июле, вскоре после продления контракта.

Ранее сообщалось, что по новому контракту Мбаппе стал самым высокооплачиваемым игроком мира.

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Источник Marca
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Комментарии 3
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Тарас Костюк
такий скромний хлопець був. А виріс в кусок гівна. Як тільки Мессі повернув форму і  заграв, то він вже не номер 1 в ПСЖ. вот і полізло. Ніколи це чудо не дійде до рівня Мессі і Роналду.
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+3
Andr_Egor
Диз-информация. В Ливерпуль он точно не пойдет, а то в следующем сезоне он может вообще в ЛЧ не играть, или даже в Еврокубках, в Реале он в черном списке) Тем более у него зарплата...
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+3
Макс Максов
Синдром Неймара?)
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0
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