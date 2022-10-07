Forbes: Мбаппе – самый высокооплачиваемый футболист мира

Авторитетное издание Forbes опубликовало рейтинг самый высокооплачиваемых футболистов мира за сезон 2022-2023. Возглавил список форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе, который летом подписал новый с клубом.

Топ-10 самых высокооплачиваемых футболистов мира (без вычета налогов и агентских сборов):

1. Килиан Мбаппе («ПСЖ»/Франция) — € 131,2 млн (€ 112 млн — футбол, € 19,8 млн — внефутбольная деятельность).

2. Лионель Месси («ПСЖ»/Аргентина) — € 123 млн (€ 66,6 млн/€ 56,4 млн).

3. Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»/Португалия) — € 102,5 млн (€ 41 млн/€ 61,5 млн).

4. Неймар («ПСЖ»/Бразилия) — € 89,19 млн (€ 56,4 млн/€ 32,8 млн).

5. Мохамед Салах («Ливерпуль»/Египет) — € 54,33 млн (€ 35,8 млн/€ 18,5 млн).

6. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»/Норвегия) — € 39,98 млн (€ 35,8 млн/€ 4,1 млн).

7. Роберт Левандовски («Барселона»/Польша) — € 35,88 млн (€ 27,6 млн/€ 8,2 млн).

8. Эден Азар («Реал» Мадрид/Бельгия) — € 31,78 млн (€ 27,6 млн/€ 4,1 млн).

9. Андрес Иньеста («Виссел Кобе»/Испания) — € 30,75 млн (€ 25,6 млн/€ 5,1 млн).

10. Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»/Бельгия) — € 29,73 млн (€ 25,63 млн/€ 4,1 млн).