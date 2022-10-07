Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Forbes: Мбаппе – самый высокооплачиваемый футболист мира
Франция
07 октября 2022, 18:48 | Обновлено 07 октября 2022, 18:49
1040
0

Forbes: Мбаппе – самый высокооплачиваемый футболист мира

Форвард «ПСЖ» заработает за сезон более 130 миллионов евро

07 октября 2022, 18:48 | Обновлено 07 октября 2022, 18:49
1040
0
Forbes: Мбаппе – самый высокооплачиваемый футболист мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Авторитетное издание Forbes опубликовало рейтинг самый высокооплачиваемых футболистов мира за сезон 2022-2023. Возглавил список форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе, который летом подписал новый с клубом.

Топ-10 самых высокооплачиваемых футболистов мира (без вычета налогов и агентских сборов):

1. Килиан Мбаппе («ПСЖ»/Франция) — € 131,2 млн (€ 112 млн — футбол, € 19,8 млн — внефутбольная деятельность).

2. Лионель Месси («ПСЖ»/Аргентина) — € 123 млн (€ 66,6 млн/€ 56,4 млн).

3. Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»/Португалия) — € 102,5 млн (€ 41 млн/€ 61,5 млн).

4. Неймар («ПСЖ»/Бразилия) — € 89,19 млн (€ 56,4 млн/€ 32,8 млн).

5. Мохамед Салах («Ливерпуль»/Египет) — € 54,33 млн (€ 35,8 млн/€ 18,5 млн).

6. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»/Норвегия) — € 39,98 млн (€ 35,8 млн/€ 4,1 млн).

7. Роберт Левандовски («Барселона»/Польша) — € 35,88 млн (€ 27,6 млн/€ 8,2 млн).

8. Эден Азар («Реал» Мадрид/Бельгия) — € 31,78 млн (€ 27,6 млн/€ 4,1 млн).

9. Андрес Иньеста («Виссел Кобе»/Испания) — € 30,75 млн (€ 25,6 млн/€ 5,1 млн).

10. Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»/Бельгия) — € 29,73 млн (€ 25,63 млн/€ 4,1 млн).

По теме:
Месси получил повреждение в матче с Бенфикой
Итоги 3-го тура Лиги Европы. Фиаско Динамо, Роналду обыграл команду Безуса
Роналду сыграл на Кипре, Безус вышел на замену. Ман Юнайтед победил Омонию
Килиан Мбаппе финансы ПСЖ Лионель Месси Криштиану Роналду
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Forbes
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Цыганков сравнял счет. Лидер Динамо пробил Манданда со 2-й попытки
Футбол | 06 октября 2022, 22:49 0
ВИДЕО. Цыганков сравнял счет. Лидер Динамо пробил Манданда со 2-й попытки
ВИДЕО. Цыганков сравнял счет. Лидер Динамо пробил Манданда со 2-й попытки

Киевская команда отыгралась в матче 3-го тура Лиги Европы на 33-й минуте

Динамо в Лиге Европы: врач сказал в морг, значит в морг
Футбол | 07 октября 2022, 11:11 20
Динамо в Лиге Европы: врач сказал в морг, значит в морг
Динамо в Лиге Европы: врач сказал в морг, значит в морг

Валерий Василенко – о причинах неудачи «бело-синих» в еврокубках

Таблица коэффициентов УЕФА. Грусть и печаль: одно очко на трех
Футбол | 07.10.2022, 09:00
Таблица коэффициентов УЕФА. Грусть и печаль: одно очко на трех
Таблица коэффициентов УЕФА. Грусть и печаль: одно очко на трех
ВИДЕО. Ярмоленко оформил свой второй гол в составе Аль-Айна
Футбол | 07.10.2022, 16:30
ВИДЕО. Ярмоленко оформил свой второй гол в составе Аль-Айна
ВИДЕО. Ярмоленко оформил свой второй гол в составе Аль-Айна
Металлист в Ровно обыграл Верес
Футбол | 07.10.2022, 16:56
Металлист в Ровно обыграл Верес
Металлист в Ровно обыграл Верес
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
У рашистов закипело. На рф недовольны планами Украины принять матчи ЧМ-2030
У рашистов закипело. На рф недовольны планами Украины принять матчи ЧМ-2030
05.10.2022, 16:34 7
Футбол
ВИДЕО. В прыжке с разворота! Зубков отыграл один мяч в матче с Реалом
ВИДЕО. В прыжке с разворота! Зубков отыграл один мяч в матче с Реалом
05.10.2022, 22:56 4
Футбол
С высоко поднятой головой, но без очков. Шахтер в Мадриде проиграл Реалу
С высоко поднятой головой, но без очков. Шахтер в Мадриде проиграл Реалу
05.10.2022, 23:52 72
Футбол
Реал Мадрид – Шахтер – 2:1. Шедевр Зубкова. Видео голов и обзор матча
Реал Мадрид – Шахтер – 2:1. Шедевр Зубкова. Видео голов и обзор матча
06.10.2022, 00:25 2
Футбол
Команды Усика и Фьюри уже обсуждают даты боя за все пояса
Команды Усика и Фьюри уже обсуждают даты боя за все пояса
06.10.2022, 18:12
Бокс
Аргентинская теннисистка украинского происхождения сделала каминг-аут
Аргентинская теннисистка украинского происхождения сделала каминг-аут
06.10.2022, 20:25 1
Теннис
Известный украинский теннисист отправился в зону боевых действий
Известный украинский теннисист отправился в зону боевых действий
05.10.2022, 20:55 5
Война
Журналист из рф обратился к Шевченко: «Мне придется просить прощения»
Журналист из рф обратился к Шевченко: «Мне придется просить прощения»
06.10.2022, 20:40 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности