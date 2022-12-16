ФИФА пионерит. У Инфантино придумали новый турнир некой Мировой серии
В Цюрихе насыщают международный календарь
Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино сообщил о том, что принято решение о проведении один раз в четыре года большого товарищеского турнира. Сроками ее проведения названы мартовские игровые окна в календаре.
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«Раз в четыре года планируется использовать мартовские окна для организации товарищеских турниров между четырьмя командами из разных конфедераций. Что-то похожее на Мировую серию ФИФА», – заявил Инфантино.
Ранее сообщалось, что ФИФА принято решение о проведении подобия чемпионата мира среди клубов.
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