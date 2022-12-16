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16 декабря 2022, 13:58 | Обновлено 16 декабря 2022, 14:07
624
1

ФИФА пионерит. У Инфантино придумали новый турнир некой Мировой серии

В Цюрихе насыщают международный календарь

16 декабря 2022, 13:58 | Обновлено 16 декабря 2022, 14:07
624
1
ФИФА пионерит. У Инфантино придумали новый турнир некой Мировой серии
Getty Images/Global Images Ukraine. Джанни Инфантино

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино сообщил о том, что принято решение о проведении один раз в четыре года большого товарищеского турнира. Сроками ее проведения названы мартовские игровые окна в календаре.

«Раз в четыре года планируется использовать мартовские окна для организации товарищеских турниров между четырьмя командами из разных конфедераций. Что-то похожее на Мировую серию ФИФА», – заявил Инфантино.

Ранее сообщалось, что ФИФА принято решение о проведении подобия чемпионата мира среди клубов.

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ФИФА Джанни Инфантино
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Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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DK1961
инфантильным грошей мало. Ненасытные, прям жуть. Столько бабла из всех каналов, особенно взятки со вех уровней - все равно мало. Ну пусть удавятся.
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