ФИФА пионерит. У Инфантино придумали новый турнир некой Мировой серии

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино сообщил о том, что принято решение о проведении один раз в четыре года большого товарищеского турнира. Сроками ее проведения названы мартовские игровые окна в календаре.

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«Раз в четыре года планируется использовать мартовские окна для организации товарищеских турниров между четырьмя командами из разных конфедераций. Что-то похожее на Мировую серию ФИФА», – заявил Инфантино.

Ранее сообщалось, что ФИФА принято решение о проведении подобия чемпионата мира среди клубов.