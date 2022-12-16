Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Роналду предсказали печальное европейское будущее
Англия
16 декабря 2022, 12:37 | Обновлено 16 декабря 2022, 12:59
1133
0

Роналду предсказали печальное европейское будущее

Португальский нападающий находится на распутье

16 декабря 2022, 12:37 | Обновлено 16 декабря 2022, 12:59
1133
0
Роналду предсказали печальное европейское будущее
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Итальянский журналист-инсайдер Джанлука Ди Марцио высказался о будущем 37-летнего португальского нападающего Криштиану Роналду, который, как известно, в конце ноября получил вольную в «Манчестер Юнайтед», но до сих пор с новым клубом не определился.

«Он получил одно предложение – от «Аль-Насра». Они уже хотели подписать его летом. Сейчас они предложили 200 млн евро по контракту на 2,5 года. Криштиану хотел остаться в Европе, но не получил конкретных предложений от европейских клубов. Только от «Ньюкасла». Но туда его звали только до июня, а потом предлагали отправиться в «Аль-Наср». Думаю, все уже согласовано.

Конечно, он еще не подписал контракт, поэтому предложения еще могут поступить, но не уверен, что это случится. На данный момент возможным вариантом продолжения его карьеры остаются лишь арабские команды. Из Дубая, например. В Европе у него нет вариантов», – рассказал инсайдер.

Ранее стало известно, что у Криштиану Роналду имеются проблемы в отношениях с агентом Жорже Мендешем.

По теме:
Топ-8 футболистов, которые заработали больше всех в 2022 году
Любезность или намек на возвращение? Роналду тренируется на базе Реала
У Криштиану Роналду не все гладко в отношениях с агентом
Криштиану Роналду Джанлука Ди Марцио
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Не могу воевать двумя бригадами. Залужный рассказал о проблемах ВСУ
Война | 15 декабря 2022, 16:11 0
Не могу воевать двумя бригадами. Залужный рассказал о проблемах ВСУ
Не могу воевать двумя бригадами. Залужный рассказал о проблемах ВСУ

Главнокомандующему не хватает тяжелого вооружения

Андрей КРАМАРИЧ: «Матч против Марокко – исторический»
Футбол | 16 декабря 2022, 09:37 0
Андрей КРАМАРИЧ: «Матч против Марокко – исторический»
Андрей КРАМАРИЧ: «Матч против Марокко – исторический»

Форвард сборной Хорватии – о противостоянии за бронзовые медали

ОФИЦИАЛЬНО. Фернанду Сантуш уволен из сборной Португалии
Футбол | 15.12.2022, 20:40
ОФИЦИАЛЬНО. Фернанду Сантуш уволен из сборной Португалии
ОФИЦИАЛЬНО. Фернанду Сантуш уволен из сборной Португалии
Борис Беккер вышел из тюрьмы по программе досрочного освобождения
Теннис | 15.12.2022, 16:46
Борис Беккер вышел из тюрьмы по программе досрочного освобождения
Борис Беккер вышел из тюрьмы по программе досрочного освобождения
Мирон МАРКЕВИЧ: «Для возрождения Днепра нужно отдавать все долги»
Футбол | 16.12.2022, 00:06
Мирон МАРКЕВИЧ: «Для возрождения Днепра нужно отдавать все долги»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Для возрождения Днепра нужно отдавать все долги»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Александр УСИК: «Для меня Виталий Кличко как старший брат»
Александр УСИК: «Для меня Виталий Кличко как старший брат»
14.12.2022, 15:55 1
Бокс
Почему Михаил Мудрик не стоит 100 миллионов евро
Почему Михаил Мудрик не стоит 100 миллионов евро
15.12.2022, 13:37 43
Футбол
Хорваты и скандал, Днепр-1 могут дисквалифицировать, победы теннисисток
Хорваты и скандал, Днепр-1 могут дисквалифицировать, победы теннисисток
16.12.2022, 05:05
Другие виды
Дмитрий ГОРДОН – Александру Поворознюку: «Ты должен отвечать за базар»
Дмитрий ГОРДОН – Александру Поворознюку: «Ты должен отвечать за базар»
14.12.2022, 18:25 28
Другие виды
Определился. Месси принял решение по будущему в сборной Аргентины
Определился. Месси принял решение по будущему в сборной Аргентины
14.12.2022, 11:18 4
Футбол
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
15.12.2022, 01:00 2
Футбол
Валерий ЗАЛУЖНЫЙ: «Не сомневаюсь, что россия снова пойдет на Киев»
Валерий ЗАЛУЖНЫЙ: «Не сомневаюсь, что россия снова пойдет на Киев»
15.12.2022, 15:11 5
Война
История Аксель Деспигелере: от секс-символа ЧМ-2014 до убийцы животных
История Аксель Деспигелере: от секс-символа ЧМ-2014 до убийцы животных
14.12.2022, 16:51 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности