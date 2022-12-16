Роналду предсказали печальное европейское будущее

Итальянский журналист-инсайдер Джанлука Ди Марцио высказался о будущем 37-летнего португальского нападающего Криштиану Роналду, который, как известно, в конце ноября получил вольную в «Манчестер Юнайтед», но до сих пор с новым клубом не определился.

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«Он получил одно предложение – от «Аль-Насра». Они уже хотели подписать его летом. Сейчас они предложили 200 млн евро по контракту на 2,5 года. Криштиану хотел остаться в Европе, но не получил конкретных предложений от европейских клубов. Только от «Ньюкасла». Но туда его звали только до июня, а потом предлагали отправиться в «Аль-Наср». Думаю, все уже согласовано.

Конечно, он еще не подписал контракт, поэтому предложения еще могут поступить, но не уверен, что это случится. На данный момент возможным вариантом продолжения его карьеры остаются лишь арабские команды. Из Дубая, например. В Европе у него нет вариантов», – рассказал инсайдер.

Ранее стало известно, что у Криштиану Роналду имеются проблемы в отношениях с агентом Жорже Мендешем.