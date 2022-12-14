У Криштиану Роналду не все гладко в отношениях с агентом

В отношениях 37-летнего португальского нападающего Криштиану Роналду и Жорже Мендеша, который представляет его интересы, возникла напряженность. Виной этому – неясность с дальнейшей карьерой игрока.

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Как известно, в конце ноября Роналду покинул «Манчестер Юнайтед» в статусе свободного агента и надеется с начала 2023 года присоединиться к новому клубу. Однако на данный момент ни один клуб из-за высоких требований Криштиану по заработной плате не горит желанием приглашать нападающего к себе.

Агент занимается поиском вариантов. Сама ситуация сильно нервирует Криштиану Роналду, который не привык к тому, что к нему нет дела ни у одного европейского клуба.

Сообщается, что важную роль в будущем Роналду может сыграть экс-спортивный директор французского «ПСЖ» Антеру Энрике. Он занимает пост главы чемпионата Катара и может помочь в организации перехода Роналду в один из местных клубов.