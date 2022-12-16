Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Месси для меня – то же самое, что и Марадона»

Экс-главный тренер «ПСЖ» и «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино дал сравнительную характеристику Лионелю Месси и легендарному бывшему капитану аргентинской сборной Диего Марадоне.

Следите за ЧМ-2022 в режиме Live в нашем Telegram-канале Sport.ua

«Я знаю, каково это – руководить Месси, он был у меня в прошлом сезоне в «ПСЖ». Он олицетворял для меня то же самое, что и Марадона. Вы восхищаетесь им на расстоянии и думаете, что он лучший игрок в мире. Он относится к тому типу игроков, которые, когда играют в футбол, вызывают у вас улыбку и чувство гордости. Вы можете назвать его особенным, сверхчеловеком или суперигроком. И когда вы встречаете таких игроков, как Марадона, вы можете только восхищаться ими. Так что Месси – игрок, который знает все.

У него есть способность точно понимать, что происходит на поле и что от него нужно команде. И если он у вас есть, как и в случае с Марадоной, вы должны наслаждаться этим. Видеть его там, тренирующимся с тобой 90 минут или два часа, – это невероятно», – заявил Почеттино.

Как известно, в воскресенье, 18 декабря, сборная Аргентины, ведомая Лионелем Месси, сыграет в финале ЧМ-2022 с командой Франции. Игра начнется в 17:00 по Киеву.

Ранее Почеттино сравнил Мбаппе с легендарным бразильцем Роналдо.