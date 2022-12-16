Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Месси для меня – то же самое, что и Марадона»
Чемпионат мира
16 декабря 2022, 12:15 | Обновлено 16 декабря 2022, 12:37
272
0

Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Месси для меня – то же самое, что и Марадона»

Аргентинский специалист – о значимости соотечественника

16 декабря 2022, 12:15 | Обновлено 16 декабря 2022, 12:37
272
0
Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Месси для меня – то же самое, что и Марадона»
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси (№10)

Экс-главный тренер «ПСЖ» и «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино дал сравнительную характеристику Лионелю Месси и легендарному бывшему капитану аргентинской сборной Диего Марадоне.

«Я знаю, каково это – руководить Месси, он был у меня в прошлом сезоне в «ПСЖ». Он олицетворял для меня то же самое, что и Марадона. Вы восхищаетесь им на расстоянии и думаете, что он лучший игрок в мире. Он относится к тому типу игроков, которые, когда играют в футбол, вызывают у вас улыбку и чувство гордости. Вы можете назвать его особенным, сверхчеловеком или суперигроком. И когда вы встречаете таких игроков, как Марадона, вы можете только восхищаться ими. Так что Месси – игрок, который знает все.

У него есть способность точно понимать, что происходит на поле и что от него нужно команде. И если он у вас есть, как и в случае с Марадоной, вы должны наслаждаться этим. Видеть его там, тренирующимся с тобой 90 минут или два часа, – это невероятно», – заявил Почеттино.

Как известно, в воскресенье, 18 декабря, сборная Аргентины, ведомая Лионелем Месси, сыграет в финале ЧМ-2022 с командой Франции. Игра начнется в 17:00 по Киеву.

Ранее Почеттино сравнил Мбаппе с легендарным бразильцем Роналдо.

По теме:
У Хорватии есть потеря на матч с Марокко
Ловро МАЙЕР: «Cделаем все возможное и постараемся завоевать эту медаль»
Месси назвал главное открытие ЧМ-2022 в составе сборной Аргентины
Маурисио Почеттино ЧМ-2022 по футболу
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник The Athletic
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Почему Михаил Мудрик не стоит 100 миллионов евро
Футбол | 15 декабря 2022, 13:37 43
Почему Михаил Мудрик не стоит 100 миллионов евро
Почему Михаил Мудрик не стоит 100 миллионов евро

Блогер Sport.ua объясняет, почему менеджеры «Шахтера» неправы, оценивая украинца так дорого

Манчестер Сити получит наибольшую выплату от ФИФА за участие игроков на ЧМ
Футбол | 15 декабря 2022, 22:47 2
Манчестер Сити получит наибольшую выплату от ФИФА за участие игроков на ЧМ
Манчестер Сити получит наибольшую выплату от ФИФА за участие игроков на ЧМ

Вряд ли этим деньгам обрадуется Гвардиола и другие тренера

Источник: Днепр-1 могут дисквалифицировать из еврокубков
Футбол | 15.12.2022, 21:24
Источник: Днепр-1 могут дисквалифицировать из еврокубков
Источник: Днепр-1 могут дисквалифицировать из еврокубков
И все же прогнулись. ФИФА назвала арбитра матча за 3-е место ЧМ-2022
Футбол | 16.12.2022, 09:15
И все же прогнулись. ФИФА назвала арбитра матча за 3-е место ЧМ-2022
И все же прогнулись. ФИФА назвала арбитра матча за 3-е место ЧМ-2022
Анси-2022. Прима занял 18 место в спринте
Биатлон | 15.12.2022, 16:15
Анси-2022. Прима занял 18 место в спринте
Анси-2022. Прима занял 18 место в спринте
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Не могу воевать двумя бригадами. Залужный рассказал о проблемах ВСУ
Не могу воевать двумя бригадами. Залужный рассказал о проблемах ВСУ
15.12.2022, 16:11
Война
Контакта с мячом не было. Марокканец установил уникальный антирекорд ЧМ
Контакта с мячом не было. Марокканец установил уникальный антирекорд ЧМ
15.12.2022, 11:57 2
Футбол
Трансфер будет. Журналист назвал дату, когда Мудрик перейдет в Арсенал
Трансфер будет. Журналист назвал дату, когда Мудрик перейдет в Арсенал
14.12.2022, 10:15 21
Футбол
Борис Беккер вышел из тюрьмы по программе досрочного освобождения
Борис Беккер вышел из тюрьмы по программе досрочного освобождения
15.12.2022, 16:46
Теннис
Франция – Марокко – 2:0. Французы снова в финале! Видео голов и обзор матча
Франция – Марокко – 2:0. Французы снова в финале! Видео голов и обзор матча
14.12.2022, 23:23 6
Футбол
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
15.12.2022, 03:45
Биатлон
История Аксель Деспигелере: от секс-символа ЧМ-2014 до убийцы животных
История Аксель Деспигелере: от секс-символа ЧМ-2014 до убийцы животных
14.12.2022, 16:51 4
Футбол
Дмитрий ГОРДОН – Александру Поворознюку: «Ты должен отвечать за базар»
Дмитрий ГОРДОН – Александру Поворознюку: «Ты должен отвечать за базар»
14.12.2022, 18:25 28
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности