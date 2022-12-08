Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Мбаппе похож на бразильца Роналдо»
Чемпионат мира
08 декабря 2022, 19:46 |
217
0

Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Мбаппе похож на бразильца Роналдо»

Известный тренер – о форварде сборной Франции

08 декабря 2022, 19:46 |
217
0
Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Мбаппе похож на бразильца Роналдо»
Getty Images/Global Images Ukraine. Маурисио Почеттино

Известный аргентинский тренер Маурисио Почеттино сравнил форварда сборной Франции и своего экс-подопечного Килиана Мбаппе с бразильцем Роналдо:

«Я знаю, что Мбаппе равняется на настоящего, бразильского Роналдо. Того футболиста, против которого я играл больше 20 лет назад. Если вы можете найти игрока из прошлого, похожего на Мбаппе, это бразильский Роналдо. Они обладают этой способностью ускоряться, отличной техникой, способностью обводить соперника и забивать».

По теме:
Защитник сборной Англии: «Мбаппе не встанет на нашем пути к победе на ЧМ»
Прямо сейчас. Мбаппе - лучший бомбардир ЧМ, ЛЧ и Лиги 1
Лучше Роналду и Месси. Мбаппе отметил голевой юбилей в 250 голов в карьере
Маурисио Почеттино Килиан Мбаппе Роналдо
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник The Athletic
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Луис Энрике покидает сборную Испании
Футбол | 08 декабря 2022, 13:34 16
ОФИЦИАЛЬНО. Луис Энрике покидает сборную Испании
ОФИЦИАЛЬНО. Луис Энрике покидает сборную Испании

У «фурии роха» будет новый наставник

Тайсон ФЬЮРИ: «Первый бой - против Усика. Нам нужен один чемпион»
Бокс | 08 декабря 2022, 10:31 0
Тайсон ФЬЮРИ: «Первый бой - против Усика. Нам нужен один чемпион»
Тайсон ФЬЮРИ: «Первый бой - против Усика. Нам нужен один чемпион»

Судя по всему, британец готов к бою

Шахтер не контактировал с другими клубами по продаже Мудрика
Футбол | 08.12.2022, 19:09
Шахтер не контактировал с другими клубами по продаже Мудрика
Шахтер не контактировал с другими клубами по продаже Мудрика
ВИДЕО. Кота жестко выкинули с пресс-конференции сборной Бразилии
Футбол | 07.12.2022, 20:14
ВИДЕО. Кота жестко выкинули с пресс-конференции сборной Бразилии
ВИДЕО. Кота жестко выкинули с пресс-конференции сборной Бразилии
Особое отношение к игрокам. В сборной Германии произошел конфликт на ЧМ
Футбол | 08.12.2022, 09:55
Особое отношение к игрокам. В сборной Германии произошел конфликт на ЧМ
Особое отношение к игрокам. В сборной Германии произошел конфликт на ЧМ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Тайсон ФЬЮРИ: «Усик – старик, он изношен любительской карьерой»
Тайсон ФЬЮРИ: «Усик – старик, он изношен любительской карьерой»
07.12.2022, 00:40 2
Бокс
Впервые за 8 дней. ВСУ уничтожили меньше 500 российских солдат
Впервые за 8 дней. ВСУ уничтожили меньше 500 российских солдат
08.12.2022, 09:47
Война
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
08.12.2022, 02:30 2
Футбол
Стало известно, сколько государств оказывают военную помощь Украине
Стало известно, сколько государств оказывают военную помощь Украине
06.12.2022, 19:20
Война
Скандал на ЧМ. В ФИФА начали расследование по поводу оскорблений от Сербии
Скандал на ЧМ. В ФИФА начали расследование по поводу оскорблений от Сербии
08.12.2022, 06:05 5
Футбол
Отто ВАЛЛИН: «Усик меньше Фьюри. Но он не выглядит слишком маленьким»
Отто ВАЛЛИН: «Усик меньше Фьюри. Но он не выглядит слишком маленьким»
08.12.2022, 08:29
Бокс
«Мы достаточно страдали». Сестра Роналду попросила его покинуть ЧМ-2022
«Мы достаточно страдали». Сестра Роналду попросила его покинуть ЧМ-2022
07.12.2022, 17:40 15
Футбол
«Какой позор». Невеста Роналду высказал недовольство наставником Португалии
«Какой позор». Невеста Роналду высказал недовольство наставником Португалии
07.12.2022, 09:34 18
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности