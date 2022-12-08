Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Мбаппе похож на бразильца Роналдо»

Известный аргентинский тренер Маурисио Почеттино сравнил форварда сборной Франции и своего экс-подопечного Килиана Мбаппе с бразильцем Роналдо:

«Я знаю, что Мбаппе равняется на настоящего, бразильского Роналдо. Того футболиста, против которого я играл больше 20 лет назад. Если вы можете найти игрока из прошлого, похожего на Мбаппе, это бразильский Роналдо. Они обладают этой способностью ускоряться, отличной техникой, способностью обводить соперника и забивать».