Чемпионат мира08 декабря 2022, 19:46 |
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Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Мбаппе похож на бразильца Роналдо»
Известный тренер – о форварде сборной Франции
08 декабря 2022, 19:46 |
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Известный аргентинский тренер Маурисио Почеттино сравнил форварда сборной Франции и своего экс-подопечного Килиана Мбаппе с бразильцем Роналдо:
«Я знаю, что Мбаппе равняется на настоящего, бразильского Роналдо. Того футболиста, против которого я играл больше 20 лет назад. Если вы можете найти игрока из прошлого, похожего на Мбаппе, это бразильский Роналдо. Они обладают этой способностью ускоряться, отличной техникой, способностью обводить соперника и забивать».
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