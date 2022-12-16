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Чемпионат Европы
16 декабря 2022, 11:54 | Обновлено 16 декабря 2022, 12:20
816
0

У Хорватии есть потеря на матч с Марокко

Хорватская сборная оптимальный состав не выставит

16 декабря 2022, 11:54 | Обновлено 16 декабря 2022, 12:20
816
0
У Хорватии есть потеря на матч с Марокко
Getty Images/Global Images Ukraine. Йосип Юранович

В матче за 3-е место на ЧМ-2022 со сборной Марокко не сможет сыграть полузащитник сборной Хорватии Йосип Юранович. Он травмирован и вернется в строй не раньше, чем через 8-10 дней.

27-летний хавбек получил повреждение икроножной мышцы в матче 1/2 финала мундиаля с командой Аргентины (0:3).

Матч за 3-е место на ЧМ-2022 между Хорватией и Марокко состоится в субботу, 17 декабря, начало – в 17:00 по Киеву.

Ранее стал известен арбитр матча за 3-е место на чемпионате мира 2022.

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ЧМ-2022 по футболу сборная Хорватии по футболу Хорватия - Марокко Йосип Юранович
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Источник Фабрицио Романо
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