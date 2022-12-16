Соперник Украины по отбору на Евро-2022 поменял наставника

Новым главным тренером сборной Мальты стал итальянский специалист Микеле Марколини. С командой, которая будет противостоять сборной Украины в квалификации чемпионата Европы-2024, он подписал контракт до конца 2024 года.

Следите за новостями спорта в режиме Live в нашем Telegram-канале Sport.ua

Ранее Марколини работал с командам из итальянских Серий В и С. В сезоне-2017/2018 он вместе с «Алессандрией» выиграл Кубок Италии Серии С. Последним клубом Микеле был «Альбинолеффе», который сейчас занимает 12-е место в таблице группы А Серии С Италии.

Сборная Мальты, как известно, сыграет в отборе на Евро-2024 в одной группе с Украиной, Италией, Англией и Северной Македонией. Украинская команда должна будет принять новых подопечных Марколини на своем поле 19 июня 2023 года, а на 17 октября намечена ответная игра на поле мальтийцев.