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Чемпионат Европы
16 декабря 2022, 11:35 | Обновлено 16 декабря 2022, 11:49
232
0

Соперник Украины по отбору на Евро-2022 поменял наставника

Новый главный тренер у сборной Мальты

16 декабря 2022, 11:35 | Обновлено 16 декабря 2022, 11:49
232
0
Соперник Украины по отбору на Евро-2022 поменял наставника
Getty Images/Global Images Ukraine. Микеле Марколини

Новым главным тренером сборной Мальты стал итальянский специалист Микеле Марколини. С командой, которая будет противостоять сборной Украины в квалификации чемпионата Европы-2024, он подписал контракт до конца 2024 года.

Ранее Марколини работал с командам из итальянских Серий В и С. В сезоне-2017/2018 он вместе с «Алессандрией» выиграл Кубок Италии Серии С. Последним клубом Микеле был «Альбинолеффе», который сейчас занимает 12-е место в таблице группы А Серии С Италии.

Сборная Мальты, как известно, сыграет в отборе на Евро-2024 в одной группе с Украиной, Италией, Англией и Северной Македонией. Украинская команда должна будет принять новых подопечных Марколини на своем поле 19 июня 2023 года, а на 17 октября намечена ответная игра на поле мальтийцев.

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Евро-2024 сборная Мальты по футболу Микеле Марколини
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