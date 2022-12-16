Фернанду САНТУШ: «Мои решения всегда были во благо сборной»
Наставник сборной Португалии – о своей отставке
Бывший главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш прокомментировал свое увольнение с поста наставника национальной команды.
«Я ухожу с чувством огромной благодарности, для меня было большой честью быть тренером сборной и представлять страну. Это была мечта, которую я осуществил, цель жизни, которой я достиг.
В первую очередь я благодарю всех игроков, с которыми работал с 2014 года, всех без исключения. Когда руководишь командой, приходится принимать сложные решения, это нормально, что не все довольны решениями, которые я принимал. Но они всегда были во благо сборной.
Я хотел бы поблагодарить своих коллег тренеров из клубов, которые дали много игроков в сборную, с которыми у меня всегда были отличные, открытые и лояльные отношения. Также хочу поблагодарить свой тренерский штаб, федерацию и всех ее сотрудников.
Последние слова для португальских болельщиков. Теперь я стану одним среди многих миллионов, которые поддерживают сборную Португалии. Где бы я ни был, я буду петь наш гимн и желать нашей команде дарить нам много радости», - сказал Сантуш.
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