Михаил СЕРГИЙЧУК: «Не стремлюсь оказаться исключительно в клубе УПЛ»

Форвард Михаил Сергийчук рассказал о своем уходе из «Вереса» и перспективах дальнейшей карьеры.

– Расскажи о своем прощании с Вересом. Как это произошло?

– В общем, я был к этому готов. Я так понял – состоялся разговор президента с главным тренером и на следующий день Юрий Николаевич мне позвонил по телефону и сообщил, что клуб не будет продлевать со мной контракт. Нормально пообщались. Я Юрию Николаевичу еще раньше говорил, что на тех условиях, которые есть - я не остаюсь. Сейчас об этом можно много философствовать. Но это нормально. Это футбольная жизнь. Я даже не считал, сколько времени я провел в команде. Впервые сыграл за Верес в 2008 году. Наверное, раз пять возвращался в команду. Шел, потом снова возвращался.

– Как оцениваешь первую часть сезона?

– Пять из пяти. Потому что перед стартом сезона, наверное, даже Дмитрий Поворознюк в своих розовых очках не верил, что мы можем так сыграть. Первый месяц сезона был классным в нашем исполнении. Потом, правда, все начали где-то летать. Я говорил: задача – не вылететь.

– Что дальше?

– Честно – не знаю. Буду иметь какие-то предложения – буду думать. Не сомневаюсь, что я еще буду играть. Увидим, где я окажусь. Я уже и в любителях играл, и в Первой лиге, где только не играл. Если говорить исключительно об УПЛ – я уже ее навиделся. Не стремлюсь оказаться исключительно в клубе УПЛ.



– Будешь ли праздновать гол в ворота Вереса?

– Не знаю. Давайте доживем до того времени. Есть ли у меня какая-нибудь ностальгия? Нету. Абсолютно.