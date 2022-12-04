ОФИЦИАЛЬНО. Ровенский Верес попрощался с тремя футболистами

Ровенский футбольный клуб «Верес» официально сообщил, что команду покидают нападающий Михаил Сергийчук, хавбек Сергей Шестаков, а также защитник Роман Мирошник.

Ровенчане поблагодарили своих бывших футболистов и пожелали им успехов в дальнейшей карьере:

«Ребята, каждый из вас – неотъемлемая часть нашего клуба и красно-черной семьи! Мы обязательно увидимся на футбольных полях в мирной Украине».

Ранее стало известно, что харьковский «Металлист» до сих пор не заплатил «Вересу» за трансфер Сергея Панасенко.