ОФИЦИАЛЬНО. Ровенский Верес попрощался с тремя футболистами
Михаил Сергийчук, Сергей Шестаков и Роман Мирошник больше не являются игроками команды
Ровенский футбольный клуб «Верес» официально сообщил, что команду покидают нападающий Михаил Сергийчук, хавбек Сергей Шестаков, а также защитник Роман Мирошник.
Ровенчане поблагодарили своих бывших футболистов и пожелали им успехов в дальнейшей карьере:
«Ребята, каждый из вас – неотъемлемая часть нашего клуба и красно-черной семьи! Мы обязательно увидимся на футбольных полях в мирной Украине».
Ранее стало известно, что харьковский «Металлист» до сих пор не заплатил «Вересу» за трансфер Сергея Панасенко.
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Сергийчук пропустил старт сезона, записывался в тероборону, форму так и не набрал. Думаю, что если пройдет нормально предсезонку, еще пару сезонов на уровне УПЛ может сыграть.