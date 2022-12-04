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Украина. Премьер лига
04 декабря 2022, 15:15 |
1149
1

ОФИЦИАЛЬНО. Ровенский Верес попрощался с тремя футболистами

Михаил Сергийчук, Сергей Шестаков и Роман Мирошник больше не являются игроками команды

04 декабря 2022, 15:15 |
1149
1
ОФИЦИАЛЬНО. Ровенский Верес попрощался с тремя футболистами
НК Верес. Роман Мирошник

Ровенский футбольный клуб «Верес» официально сообщил, что команду покидают нападающий Михаил Сергийчук, хавбек Сергей Шестаков, а также защитник Роман Мирошник.

Ровенчане поблагодарили своих бывших футболистов и пожелали им успехов в дальнейшей карьере:

«Ребята, каждый из вас – неотъемлемая часть нашего клуба и красно-черной семьи! Мы обязательно увидимся на футбольных полях в мирной Украине».

Ранее стало известно, что харьковский «Металлист» до сих пор не заплатил «Вересу» за трансфер Сергея Панасенко.

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Источник: форвард ровенского Вереса покинет команду
Повис должок. Металлист не рассчитался с Вересом за трансфер Панасенко
расторжение контракта Верес Ровно Михаил Сергийчук Сергей Шестаков Роман Мирошник
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Источник ФК Верес
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Gargantua
Мирошник хорошего уровня центрбек. Может усилить более финансово крепкий коллектив.
Сергийчук пропустил старт сезона, записывался в тероборону, форму так и не набрал. Думаю, что если пройдет нормально предсезонку, еще пару сезонов на уровне УПЛ может сыграть.
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