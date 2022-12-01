Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Повис должок. Металлист не рассчитался с Вересом за трансфер Панасенко
Украина. Премьер лига
01 декабря 2022, 05:55 |
255
0

Повис должок. Металлист не рассчитался с Вересом за трансфер Панасенко

Харьковский клуб все еще не заплатил за переход полузащитника

01 декабря 2022, 05:55 |
255
0
Повис должок. Металлист не рассчитался с Вересом за трансфер Панасенко
Instagram. Сергей Панасенко

Харьковский футбольный клуб «Металлист» до сих пор не рассчитался с «Вересом» за трансфер 30-летнего полузащитника Сергея Панасенко.

Хавбек летом перешел в харьковскою команду. Сообщается, что сумма компенсации составила около 800 тысяч гривен.

Тем не менее, на банковские счета ровенского клуба эта сумма не поступила. За это время Панасенко провел за «Металлист» 13 матчей в УПЛ, в которых отметился 2 голами.

Интересно то, что деньги, которые «Верес» должен был получить за трансфер Панасенко, должны были стать первыми в истории клуба за продажу игрока.

По теме:
Источник: форвард ровенского Вереса покинет команду
«Он – худший трансфер в истории Серии А». В Италии унизили игрока из россии
В нем заинтересованы Реал и Барселона. Защитник Баварии покинет команду
Сергей Панасенко Металлист Харьков Верес Ровно трансферы трансферы УПЛ
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Footboom
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Аргентина, Польша и Австралия вышли в 1/8 Мундиаля, победа Динамо в УПЛ
Футбол | 01 декабря 2022, 05:00 0
Аргентина, Польша и Австралия вышли в 1/8 Мундиаля, победа Динамо в УПЛ
Аргентина, Польша и Австралия вышли в 1/8 Мундиаля, победа Динамо в УПЛ

Главные новости за 30 ноября на Sport.ua

Дело Матузалема закрыто. Шахтер более не является кредитором Сарагосы
Футбол | 30 ноября 2022, 09:30 5
Дело Матузалема закрыто. Шахтер более не является кредитором Сарагосы
Дело Матузалема закрыто. Шахтер более не является кредитором Сарагосы

Бразилец сбежал в Испанию более 15 лет назад, после чего началась судебная волокита

Контиолахти-2022. Известно, почему Джима пропустила индивидуальную гонку
Биатлон | 01.12.2022, 04:19
Контиолахти-2022. Известно, почему Джима пропустила индивидуальную гонку
Контиолахти-2022. Известно, почему Джима пропустила индивидуальную гонку
VAR отменил гол Гризманна! Тунис обыграл Францию, но путевка ушла другим
Футбол | 30.11.2022, 19:01
VAR отменил гол Гризманна! Тунис обыграл Францию, но путевка ушла другим
VAR отменил гол Гризманна! Тунис обыграл Францию, но путевка ушла другим
Контиолахти-2022. Украинки провалили индивидуальную гонку
Биатлон | 30.11.2022, 15:45
Контиолахти-2022. Украинки провалили индивидуальную гонку
Контиолахти-2022. Украинки провалили индивидуальную гонку
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Турнирные таблицы ЧМ после 2-го тура. Три команды уже вышли в плей-офф
Турнирные таблицы ЧМ после 2-го тура. Три команды уже вышли в плей-офф
29.11.2022, 07:55
Футбол
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
30.11.2022, 02:35 2
MMA
Высоколиквидный актив. Как легионер Шахтера неожиданно расцвел в аренде
Высоколиквидный актив. Как легионер Шахтера неожиданно расцвел в аренде
29.11.2022, 09:47 1
Футбол
Майк Тайсон пообещал избить Канело Альвареса за то, что он угрожал Месси
Майк Тайсон пообещал избить Канело Альвареса за то, что он угрожал Месси
30.11.2022, 01:15 2
Бокс
Скандальная победа Шахтера, ничья Динамо, дерби не в пользу Днепра-1
Скандальная победа Шахтера, ничья Динамо, дерби не в пользу Днепра-1
29.11.2022, 13:26 3
Футбол
Просто не будет: с чем Украина подходит к новому биатлонному сезону?
Просто не будет: с чем Украина подходит к новому биатлонному сезону?
29.11.2022, 09:00 2
Биатлон
ВИДЕО. Зеленский встретился с Шевченко, Усиком и Свитолиной
ВИДЕО. Зеленский встретился с Шевченко, Усиком и Свитолиной
29.11.2022, 13:42 9
Война
Контиолахти-2022. Украинцы не попали в топ-25 в первой гонке сезона
Контиолахти-2022. Украинцы не попали в топ-25 в первой гонке сезона
29.11.2022, 15:56 4
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности