Повис должок. Металлист не рассчитался с Вересом за трансфер Панасенко

Харьковский футбольный клуб «Металлист» до сих пор не рассчитался с «Вересом» за трансфер 30-летнего полузащитника Сергея Панасенко.

Хавбек летом перешел в харьковскою команду. Сообщается, что сумма компенсации составила около 800 тысяч гривен.

Тем не менее, на банковские счета ровенского клуба эта сумма не поступила. За это время Панасенко провел за «Металлист» 13 матчей в УПЛ, в которых отметился 2 голами.

Интересно то, что деньги, которые «Верес» должен был получить за трансфер Панасенко, должны были стать первыми в истории клуба за продажу игрока.