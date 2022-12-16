Олег ДУЛУБ: «Мы потеряли лидеров и легионеров, однако качество игры радует»

Главный тренер «Львова» Олег Дулуб проанализировал выступления своей команды в осенней части нынешнего сезона.

- Если бы перед стартом сезона-2022/23 вам сказали, что «Львов» на промежуточном финише займет последнее место, наверняка посчитали бы это шуткой?

- Нет. Дело в том, что проводя трансферную политику, из восьми приглашенных футболистов семерых взяли из команд первой лиги. В клубе мы разговаривали с руководством на эту тему, и я сказал, что бывают ситуации, когда ты просто не понимаешь силу команды. Это был как раз тот случай. Тогда же была речь о том, что мы можем как взлететь, так и упасть. Если говорить об осенней части сезона в целом, то «Львов» недобрал очков семь. Имей мы их – и на промежуточном этапе находились бы на третьем месте снизу.

- Что вас, как тренера, на данном этапе огорчает и радует больше всего?

- Наверное, огорчает результат. Он хоть и не критичный, но что есть, то есть. А насчет того, что радует, то если сравнить четыре команды, с которыми меня свела судьба – «Карпаты», «Черноморец» и «Львов» (образца как прошлого, так и нынешнего сезонов), то как ни парадоксально, а теперешний «Львов» уже немного другой. Мы потеряли всех лидеров и легионеров, однако качество игры радует.

- Фактор фатального невезения в осенней части чемпионата имел место?

- На мой взгляд – да. Хотя я четко придерживаюсь европейской классификации по части того, от чего зависит конечный результат команды. Из нее следует, что 35 процентов – игроки, 25 процентов – их мотивация, 20 процентов – тренировочный процесс, 15 процентов – организация атмосферы вокруг раздевалки и только 5 процентов – это везение. Так вот, именно эти 5 процентов добавляются лишь тогда, когда есть в наличии весь тот комплекс факторов из суммарных 95 процентов. Наличие игроков – хороших ли, плохих ли – все это зависит от уровня бюджета клубов. Лично для меня очень важный показатель как раз эти пять процентов. Они имеют значение в любой игре. Это показатель, который приносит очки.

Возьмем простой пример. Мяч от попадания в штангу может отскочить в поле, может попасть в сетку, а может уйти за лицевую линию. Это расстояние определяется одним-двумя сантиметрами, что в данном случае и является фактором везения. Имевшиеся у нас моменты мы не использовали, а в свои ворота получали голы. Например, у меня вызывают чувство досады мячи, пропущенные в Александрии. Когда казалось, что ничто не предвещало неприятностей, мяч при подаче просто зашел в дальний угол – вратарь даже не среагировал. А второй мяч хозяев был забит из-под нашего крайнего защитника – «на исполнение». Это были факторы везения, игравшие не в нашу пользу. Если взять соответствующую метрику в Wyscout, то на осеннем отрезке мы недобрали примерно семь очков. Даже при том уровне игры и тех исполнителях, которые мы имеем, «Львов» должен был набрать 15-16 пунктов.