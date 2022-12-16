Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Олег ДУЛУБ: «Мы потеряли лидеров и легионеров, однако качество игры радует»
Украина. Премьер лига
16 декабря 2022, 01:53 | Обновлено 16 декабря 2022, 02:13
74
0

Олег ДУЛУБ: «Мы потеряли лидеров и легионеров, однако качество игры радует»

Главный тренер «Львова» – об игре команды в первой части чемпионата

16 декабря 2022, 01:53 | Обновлено 16 декабря 2022, 02:13
74
0
Олег ДУЛУБ: «Мы потеряли лидеров и легионеров, однако качество игры радует»
ФК Львов. Олег Дулуб

Главный тренер «Львова» Олег Дулуб проанализировал выступления своей команды в осенней части нынешнего сезона.

- Если бы перед стартом сезона-2022/23 вам сказали, что «Львов» на промежуточном финише займет последнее место, наверняка посчитали бы это шуткой?
- Нет. Дело в том, что проводя трансферную политику, из восьми приглашенных футболистов семерых взяли из команд первой лиги. В клубе мы разговаривали с руководством на эту тему, и я сказал, что бывают ситуации, когда ты просто не понимаешь силу команды. Это был как раз тот случай. Тогда же была речь о том, что мы можем как взлететь, так и упасть. Если говорить об осенней части сезона в целом, то «Львов» недобрал очков семь. Имей мы их – и на промежуточном этапе находились бы на третьем месте снизу.

- Что вас, как тренера, на данном этапе огорчает и радует больше всего?
- Наверное, огорчает результат. Он хоть и не критичный, но что есть, то есть. А насчет того, что радует, то если сравнить четыре команды, с которыми меня свела судьба – «Карпаты», «Черноморец» и «Львов» (образца как прошлого, так и нынешнего сезонов), то как ни парадоксально, а теперешний «Львов» уже немного другой. Мы потеряли всех лидеров и легионеров, однако качество игры радует.

- Фактор фатального невезения в осенней части чемпионата имел место?
- На мой взгляд – да. Хотя я четко придерживаюсь европейской классификации по части того, от чего зависит конечный результат команды. Из нее следует, что 35 процентов – игроки, 25 процентов – их мотивация, 20 процентов – тренировочный процесс, 15 процентов – организация атмосферы вокруг раздевалки и только 5 процентов – это везение. Так вот, именно эти 5 процентов добавляются лишь тогда, когда есть в наличии весь тот комплекс факторов из суммарных 95 процентов. Наличие игроков – хороших ли, плохих ли – все это зависит от уровня бюджета клубов. Лично для меня очень важный показатель как раз эти пять процентов. Они имеют значение в любой игре. Это показатель, который приносит очки.

Возьмем простой пример. Мяч от попадания в штангу может отскочить в поле, может попасть в сетку, а может уйти за лицевую линию. Это расстояние определяется одним-двумя сантиметрами, что в данном случае и является фактором везения. Имевшиеся у нас моменты мы не использовали, а в свои ворота получали голы. Например, у меня вызывают чувство досады мячи, пропущенные в Александрии. Когда казалось, что ничто не предвещало неприятностей, мяч при подаче просто зашел в дальний угол – вратарь даже не среагировал. А второй мяч хозяев был забит из-под нашего крайнего защитника – «на исполнение». Это были факторы везения, игравшие не в нашу пользу. Если взять соответствующую метрику в Wyscout, то на осеннем отрезке мы недобрали примерно семь очков. Даже при том уровне игры и тех исполнителях, которые мы имеем, «Львов» должен был набрать 15-16 пунктов.

По теме:
Стало известно, когда Львов выйдет из отпуска
Мирон МАРКЕВИЧ: «Шведу не понадобилось времени на адаптацию в Шахтере»
СИДОРЧУК: Трудно понять тех, кто носил на руках, а сейчас ровняет с землей
Львов Олег Дулуб Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник UA-Football
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Костюк пробилась в финал парного турнира WTA 125 в Лиможе
Теннис | 15 декабря 2022, 22:18 2
Костюк пробилась в финал парного турнира WTA 125 в Лиможе
Костюк пробилась в финал парного турнира WTA 125 в Лиможе

Украинка успешно выступает в паре с Оксаной Калашниковой из Грузии

Не могу воевать двумя бригадами. Залужный рассказал о проблемах ВСУ
Война | 15 декабря 2022, 16:11 0
Не могу воевать двумя бригадами. Залужный рассказал о проблемах ВСУ
Не могу воевать двумя бригадами. Залужный рассказал о проблемах ВСУ

Главнокомандующему не хватает тяжелого вооружения

Контакта с мячом не было. Марокканец установил уникальный антирекорд ЧМ
Футбол | 15.12.2022, 11:57
Контакта с мячом не было. Марокканец установил уникальный антирекорд ЧМ
Контакта с мячом не было. Марокканец установил уникальный антирекорд ЧМ
Дидье ДЕШАМ: «Это не та Аргентина, с которой мы играли 4 года назад»
Футбол | 15.12.2022, 08:35
Дидье ДЕШАМ: «Это не та Аргентина, с которой мы играли 4 года назад»
Дидье ДЕШАМ: «Это не та Аргентина, с которой мы играли 4 года назад»
РЕБРОВ: «Кто вам сказал, что у Ярмоленко было предложение от Динамо?»
Футбол | 15.12.2022, 16:20
РЕБРОВ: «Кто вам сказал, что у Ярмоленко было предложение от Динамо?»
РЕБРОВ: «Кто вам сказал, что у Ярмоленко было предложение от Динамо?»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Франция – Марокко – 2:0. Французы снова в финале! Видео голов и обзор матча
Франция – Марокко – 2:0. Французы снова в финале! Видео голов и обзор матча
14.12.2022, 23:23 6
Футбол
Александр УСИК – Фьюри: «Борачо, я иду за тобой»
Александр УСИК – Фьюри: «Борачо, я иду за тобой»
14.12.2022, 17:59
Бокс
Главная сенсация мундиаля. Как Марокко пишет историю в Катаре
Главная сенсация мундиаля. Как Марокко пишет историю в Катаре
14.12.2022, 05:05 9
Футбол
Подгорела попка. Усик объяснил, почему Фьюри не дал ему пощечину в ринге
Подгорела попка. Усик объяснил, почему Фьюри не дал ему пощечину в ринге
14.12.2022, 14:33
Бокс
Почему Михаил Мудрик не стоит 100 миллионов евро
Почему Михаил Мудрик не стоит 100 миллионов евро
15.12.2022, 13:37 38
Футбол
Лишат гражданства? У президента Ворсклы на яхте изображен рашистский символ
Лишат гражданства? У президента Ворсклы на яхте изображен рашистский символ
14.12.2022, 20:45 4
Война
Удары по Киеву и области. Рашисты с утра атакуют дронами
Удары по Киеву и области. Рашисты с утра атакуют дронами
14.12.2022, 08:33
Война
ПАЛКИН – о сумме, предлагаемой за Мудрика: «Это не то, что нам нужно»
ПАЛКИН – о сумме, предлагаемой за Мудрика: «Это не то, что нам нужно»
14.12.2022, 17:33 18
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности