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  4. Мирон МАРКЕВИЧ: «Для возрождения Днепра нужно отдавать все долги»
Лига конференций
16 декабря 2022, 00:06 |
665
1

Мирон МАРКЕВИЧ: «Для возрождения Днепра нужно отдавать все долги»

Мирон Маркевич – о возможной связи «Днепра» и «Днепра-1»

16 декабря 2022, 00:06 |
665
1
Мирон МАРКЕВИЧ: «Для возрождения Днепра нужно отдавать все долги»
1927.kiev.ua. Мирон Маркевич

Бывший главный тренер «Днепра» Мирон Маркевич прокомментировал возможность еврокубковой дисквалификации «Днепра-1».

«Как Днепр-1 может иметь связь с Днепром? Не знаю, как это может быть. Я не знаю всех этих законов. Так для меня такая команда, созданная из ничего. Время покажет. Я знаю, что для возрождения Днепра нужно отдавать все долги. То, что они играют на том стадионе и базе (которые принадлежали «Днепру» – ред.) – одно дело, но это совсем другая команда.

Если будет доказана связь, мне не нужно ничего требовать. Все давно решено. Днепр задолжал не только мне, но и 30 игрокам. Все футболисты и я в том числе подали жалобы, потому что год нам не платили деньги. Не знаю, насколько там все верно. Трудно сейчас что-либо говорить. Может, там все чисто. Если нет – тогда пусть УЕФА расследует. Увидим, как все будет разворачиваться».

Мирон Маркевич возглавлял Днепр в 2014 - 2016 годах.

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Источник: Днепр-1 могут дисквалифицировать из еврокубков
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УЕФА Днепр Днепр-1 Мирон Маркевич
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Источник FanDay
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zelc006
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