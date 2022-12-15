Источник: Днепр-1 могут дисквалифицировать из еврокубков
В УЕФА поступила жалоба о том, что «Днепр-1» является преемником старого «Днепра»
«Днепр-1» может получить от УЕФА дисквалификацию из еврокубков.
В Союз европейских футбольных ассоциаций поступила жалоба о том, что «Днепр-1» является преемником старого «Днепра».
По данным источника, УЕФА уже начал расследование. Предполагается, что жалобу могла подать УАФ.
Если будут найдены доказательства, кроме дисквалификации из еврокубков «Днепр-1» будет вынужден заплатить долги «Днепра».
Напомним, в этом еврокубковом сезоне «Днепр-1» вышел в 1/16 финала Лиги конференций, где сыграет против АЕКа из Ларнаки.
После первого круга «Днепр-1» лидирует в турнирной таблице чемпионата УПЛ, опережая «Шахтер» на 5 баллов.
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Думаю звичайний вкид ручного журналіста болотникового, зрозуміло ким спонсорований.
Навіть якщо це правда, то павелці це ніяк не допоможе, я взагалі не розумію як ця лицемірна мерзotа, яка відкрито вбиває наш футбол, є головою федерації вже багато років.
Я надеюсь, что их все-таки снимут с турнира, как бы обидно мне не было за украинскую команду выступающую в еврокубках, но платить за работу в любой сфере деятельности нужно всем без исключения. И если ты кого-то кинул на зарплату, то должен понести за это наказание. Надеюсь, что и в чемпе Украины так же им снимут очки, пока не будет погашена задолженность.
П. С. Жаль только в двух аспектах - это нынешних игроков (тренерский штаб, врачей и т.д.), которых по касательной это затронет, хотя они вообще ни в чем не виноваты. И второй аспект - это что кормилец может получить еще деньжат на еще одну тачку чтобы покрасоваться в соцсетях, так как его тоже кинули в старом Днепре.