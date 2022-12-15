Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: Днепр-1 могут дисквалифицировать из еврокубков
Украина. Премьер лига
15 декабря 2022, 21:24 | Обновлено 15 декабря 2022, 21:29
5685
17

Источник: Днепр-1 могут дисквалифицировать из еврокубков

В УЕФА поступила жалоба о том, что «Днепр-1» является преемником старого «Днепра»

15 декабря 2022, 21:24 | Обновлено 15 декабря 2022, 21:29
5685
17
Источник: Днепр-1 могут дисквалифицировать из еврокубков
УПЛ. СК Днепр-1

«Днепр-1» может получить от УЕФА дисквалификацию из еврокубков.

В Союз европейских футбольных ассоциаций поступила жалоба о том, что «Днепр-1» является преемником старого «Днепра».

По данным источника, УЕФА уже начал расследование. Предполагается, что жалобу могла подать УАФ.

Если будут найдены доказательства, кроме дисквалификации из еврокубков «Днепр-1» будет вынужден заплатить долги «Днепра».

Напомним, в этом еврокубковом сезоне «Днепр-1» вышел в 1/16 финала Лиги конференций, где сыграет против АЕКа из Ларнаки.

После первого круга «Днепр-1» лидирует в турнирной таблице чемпионата УПЛ, опережая «Шахтер» на 5 баллов.

По теме:
Чемпион Турции в январе предпримет попытку подписать Довбика
Аналитика по соцсетям. Участника ЧМ-2022 по футболу сватают в Днепр-1
Первая часть сезона УПЛ завершена. Таблица чемпионата Украины
Днепр-1 Днепр УЕФА
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник KDK
Оцените материал
(71)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Скандал. Футболисты сборной Хорватии исполнили неофашистскую песню
Футбол | 15 декабря 2022, 10:30 7
Скандал. Футболисты сборной Хорватии исполнили неофашистскую песню
Скандал. Футболисты сборной Хорватии исполнили неофашистскую песню

Все дело в остро-политическом подтексте композиции

Франция – Марокко – 2:0. Французы снова в финале! Видео голов и обзор матча
Футбол | 14 декабря 2022, 23:23 6
Франция – Марокко – 2:0. Французы снова в финале! Видео голов и обзор матча
Франция – Марокко – 2:0. Французы снова в финале! Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор полуфинального матча чемпионата мира 2022

Контакта с мячом не было. Марокканец установил уникальный антирекорд ЧМ
Футбол | 15.12.2022, 11:57
Контакта с мячом не было. Марокканец установил уникальный антирекорд ЧМ
Контакта с мячом не было. Марокканец установил уникальный антирекорд ЧМ
Отчитал министра. лукашенко возмутился отсутствием сборной на ЧМ в Катаре
Футбол | 15.12.2022, 15:55
Отчитал министра. лукашенко возмутился отсутствием сборной на ЧМ в Катаре
Отчитал министра. лукашенко возмутился отсутствием сборной на ЧМ в Катаре
Источник: клубный чемпионат мира пройдет в Марокко
Футбол | 15.12.2022, 17:22
Источник: клубный чемпионат мира пройдет в Марокко
Источник: клубный чемпионат мира пройдет в Марокко
Комментарии 17
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
BestOf
Павелківська федерація домагається дискваліфікації української команди. Цікаво що скажуть ахмєтаботи, які захищають цю контору
Ответить
+5
Показать Скрыть 2 ответа
ZANREGENT1993
Походу Шахта начала топить конкурента. Динамо в счёт не берём,они в этом сезоне сами хреново играют- какое ЛЧ!
Ответить
+3
aleks8-48
Поступила жалоба? От кого? По данным источника? Какого? Распространение анонимных фейков не украшает этот сайт. Раз кому-то это нужно,не трудно догадаться кому, значит Днепр-1 действительно боятся,а раз боятся-значит уважают и это радует. Только всё это топорно и дешево. 
Ответить
+3
Aleks04
Немає шансів отримати покарання, так як вже виграно не одну справу і є купа судових рішень. Клуб перевіряли багато разів за всі ці роки стосовно спадкоємності. А тут раз і все обрушилося, і "УЄФА" нібито зацікавилася. Такого точно бути не може.
Думаю звичайний вкид ручного журналіста болотникового, зрозуміло ким спонсорований.
Навіть якщо це правда, то павелці це ніяк не допоможе, я взагалі не розумію як ця лицемірна мерзotа, яка відкрито вбиває наш футбол, є головою федерації вже багато років.
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
kylt_lichnosti
Тут вся вина только на бородатой бабушке и больше ни на ком.
Ответить
0
avk2307
Интересно кто это накапал на Днепр?
Ответить
0
Показать Скрыть 3 ответа
PETP0
А це не правда?!
Ответить
-1
Показать Скрыть 2 ответа
Remark
Странно только одно - что только сейчас этим заинтересовались. Только упоротые не понимали, что собственник у клуба остался прежний.
Я надеюсь, что их все-таки снимут с турнира, как бы обидно мне не было за украинскую команду выступающую в еврокубках, но платить за работу в любой сфере деятельности нужно всем без исключения. И если ты кого-то кинул на зарплату, то должен понести за это наказание. Надеюсь, что и в чемпе Украины так же им снимут очки, пока не будет погашена задолженность.
П. С. Жаль только в двух аспектах - это нынешних игроков (тренерский штаб, врачей и т.д.), которых по касательной это затронет, хотя они вообще ни в чем не виноваты. И второй аспект - это что кормилец может получить еще деньжат на еще одну тачку чтобы покрасоваться в соцсетях, так как его тоже кинули в старом Днепре.
Ответить
-8
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Александр УСИК: «Для меня Виталий Кличко как старший брат»
Александр УСИК: «Для меня Виталий Кличко как старший брат»
14.12.2022, 15:55 1
Бокс
Александр УСИК – Фьюри: «Борачо, я иду за тобой»
Александр УСИК – Фьюри: «Борачо, я иду за тобой»
14.12.2022, 17:59
Бокс
Новый рекорд. Месси стал автором исторического достижения на мундиалях
Новый рекорд. Месси стал автором исторического достижения на мундиалях
13.12.2022, 22:51 3
Футбол
Аргентина – Хорватия – 3:0. Бенефис Месси. Видео голов и обзор матча
Аргентина – Хорватия – 3:0. Бенефис Месси. Видео голов и обзор матча
13.12.2022, 23:20 4
Футбол
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
15.12.2022, 01:00 2
Футбол
Дмитрий ГОРДОН – Александру Поворознюку: «Ты должен отвечать за базар»
Дмитрий ГОРДОН – Александру Поворознюку: «Ты должен отвечать за базар»
14.12.2022, 18:25 28
Другие виды
Валерий ЗАЛУЖНЫЙ: «Не сомневаюсь, что россия снова пойдет на Киев»
Валерий ЗАЛУЖНЫЙ: «Не сомневаюсь, что россия снова пойдет на Киев»
15.12.2022, 15:11 4
Война
Определился. Месси принял решение по будущему в сборной Аргентины
Определился. Месси принял решение по будущему в сборной Аргентины
14.12.2022, 11:18 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности