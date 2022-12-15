Источник: Днепр-1 могут дисквалифицировать из еврокубков

«Днепр-1» может получить от УЕФА дисквалификацию из еврокубков.

В Союз европейских футбольных ассоциаций поступила жалоба о том, что «Днепр-1» является преемником старого «Днепра».

По данным источника, УЕФА уже начал расследование. Предполагается, что жалобу могла подать УАФ.

Если будут найдены доказательства, кроме дисквалификации из еврокубков «Днепр-1» будет вынужден заплатить долги «Днепра».

Напомним, в этом еврокубковом сезоне «Днепр-1» вышел в 1/16 финала Лиги конференций, где сыграет против АЕКа из Ларнаки.

После первого круга «Днепр-1» лидирует в турнирной таблице чемпионата УПЛ, опережая «Шахтер» на 5 баллов.