WTA15 декабря 2022, 22:18 | Обновлено 15 декабря 2022, 22:55
257
2
Костюк пробилась в финал парного турнира WTA 125 в Лиможе
Украинка успешно выступает в паре с Оксаной Калашниковой из Грузии
15 декабря 2022, 22:18 | Обновлено 15 декабря 2022, 22:55
257
2
Украинка Марта Костюк вышла в парный финал на турнире серии WTA 125 в французском Лиможе.
В дуэте с Оксаной Калашниковой из Грузии Костюк победила пару Анна Блинкова/Анастасия Децюк. Матч длился 58 минут.
WTA Лимож. Парный разряд. Полуфинал
Марта Костюк/Оксана Калашникова (Украина/Грузия, 1) – Анна Блинкова/Анастасия Децюк (-/Чехия) – 6:4, 6:1
Напомним, ранее Костюк проиграла Таусон на турнире в Лиможе.
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Комментарии 2
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Все сходиться до того, що пари рівня 125 - то її.
Ну якщо починати одразу з однієї четвертої, можна і титул взяти
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