Костюк пробилась в финал парного турнира WTA 125 в Лиможе

Украинка Марта Костюк вышла в парный финал на турнире серии WTA 125 в французском Лиможе.

В дуэте с Оксаной Калашниковой из Грузии Костюк победила пару Анна Блинкова/Анастасия Децюк. Матч длился 58 минут.

WTA Лимож. Парный разряд. Полуфинал

Марта Костюк/Оксана Калашникова (Украина/Грузия, 1) – Анна Блинкова/Анастасия Децюк (-/Чехия) – 6:4, 6:1

Напомним, ранее Костюк проиграла Таусон на турнире в Лиможе.