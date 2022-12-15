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  4. Костюк пробилась в финал парного турнира WTA 125 в Лиможе
WTA
15 декабря 2022, 22:18 | Обновлено 15 декабря 2022, 22:55
257
2

Костюк пробилась в финал парного турнира WTA 125 в Лиможе

Украинка успешно выступает в паре с Оксаной Калашниковой из Грузии

15 декабря 2022, 22:18 | Обновлено 15 декабря 2022, 22:55
257
2
Костюк пробилась в финал парного турнира WTA 125 в Лиможе
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинка Марта Костюк вышла в парный финал на турнире серии WTA 125 в французском Лиможе.

В дуэте с Оксаной Калашниковой из Грузии Костюк победила пару Анна Блинкова/Анастасия Децюк. Матч длился 58 минут.

WTA Лимож. Парный разряд. Полуфинал
Марта Костюк/Оксана Калашникова (Украина/Грузия, 1) – Анна Блинкова/Анастасия Децюк (-/Чехия) – 6:4, 6:1

Напомним, ранее Костюк проиграла Таусон на турнире в Лиможе.

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Источник Sport.ua
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PETP0
Все сходиться до того, що пари рівня 125 - то її.
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+1
Sashamar
Ну якщо починати одразу з однієї четвертої, можна і титул взяти
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0
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