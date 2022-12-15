23-летний форвард сборной Франции Рандаль Коло-Муани стал автором 30-го гола джокеров на ЧМ-2022. Наибольший вклад в юбилей внесли «резервисты» Германии – 4 мяча, Испании, Нидерландов и Японии - по 3. А если перейти на персоналии, то испанец Альваро Мората, немцы Кай Хаверц и Никлас Фюллькруг, португалец Рафаэл Леау и японец Рицу Доан, которые отличились по два раза.

Самым «шустрым» оказался автор юбилейного гола Рандаль Коло-Муани, которому понадобилась всего 44 секунды, чтобы поразить ворота марокканцев. Быстрее, к слову, забивали только датчанин Эббе Санд в матче с Нигерией на ЧМ-1998 – на 15-й секунде и уругваец Ричард Моралес в поединке с Сенегалом на ЧМ-2002 – на 17-й. Дольше же всех «раскачивался» в Катаре хорват Бруно Петкович в игре с Бразилией – 45 минут.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ