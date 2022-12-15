Стало известно, когда Львов выйдет из отпуска

Главный тренер «Львова» Олег Дулуб рассказал, когда его команда планирует выйти из отпуска.

«Собираемся после отпуска 9 января. Первый тренировочный сбор пройдет во Львове, а затем запланировано два сбора в Турции», - сказал Дулуб.

Напомним, что после завершения осенней части сезона чемпионата Украины команда Олега Дулуба занимает последнюю 16-ю строчку, имея в своем активе 9 зачетных баллов.