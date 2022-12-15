Украина. Премьер лига15 декабря 2022, 21:00 |
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Стало известно, когда Львов выйдет из отпуска
9 января команда Олега Дулуба начнет подготовку ко второй части сезона
15 декабря 2022, 21:00 |
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Главный тренер «Львова» Олег Дулуб рассказал, когда его команда планирует выйти из отпуска.
«Собираемся после отпуска 9 января. Первый тренировочный сбор пройдет во Львове, а затем запланировано два сбора в Турции», - сказал Дулуб.
Напомним, что после завершения осенней части сезона чемпионата Украины команда Олега Дулуба занимает последнюю 16-ю строчку, имея в своем активе 9 зачетных баллов.
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