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Украина. Премьер лига
15 декабря 2022, 21:00 |
223
0

Стало известно, когда Львов выйдет из отпуска

9 января команда Олега Дулуба начнет подготовку ко второй части сезона

15 декабря 2022, 21:00 |
223
0
Стало известно, когда Львов выйдет из отпуска
UA-Футбол/ Автор - Александр Приходько. Олег Дулуб

Главный тренер «Львова» Олег Дулуб рассказал, когда его команда планирует выйти из отпуска.

«Собираемся после отпуска 9 января. Первый тренировочный сбор пройдет во Львове, а затем запланировано два сбора в Турции», - сказал Дулуб.

Напомним, что после завершения осенней части сезона чемпионата Украины команда Олега Дулуба занимает последнюю 16-ю строчку, имея в своем активе 9 зачетных баллов.

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Источник Sport.ua
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