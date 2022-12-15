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  4. Сергей РЕБРОВ: «В конце карьеры у меня был такой вопрос, как и у Ярмоленко»
Украина. Премьер лига
15 декабря 2022, 20:13 |
949
0

Сергей РЕБРОВ: «В конце карьеры у меня был такой вопрос, как и у Ярмоленко»

Наставник «Аль-Айна» – о будущем 33-летнего футболиста

15 декабря 2022, 20:13 |
949
0
Сергей РЕБРОВ: «В конце карьеры у меня был такой вопрос, как и у Ярмоленко»
УАФ. Андрей Ярмоленко

Наставник «Аль-Айна» Сергей Ребров поделился мнениями о потенциальном возвращении Андрея Ярмоленко в «Динамо».

– Если бы у вас сейчас стоял вопрос, как у Ярмоленко – идти в «Динамо» или в ОАЭ?
– У меня был такой вопрос, когда я играл в «Вест Хэме», а потом вернулся в «Динамо» в 33 года и стал лучшим футболистом Украины. Все зависит от игрока. Еще раз говорю: не знаю, было ли у Ярмоленко это предложение. Я с Андреем не говорю об этом, а говорю о том, что мне нужно сейчас от него. Он находится в моей команде.

В этой ситуации сложно советовать. Даже если было это предложение – он должен был принимать решение сам. Наверное, он его принял правильно.

– Как считаете, важно ли для игрока завершить карьеру в родном клубе?
– Все зависит от клуба и игрока. Думаю, самому игроку нужно понимать, что ты приходишь не просто завершать карьеру. Ты должен приходить и пахать. Ты должен работать, чтобы был не только на том уровне, на котором находятся эти футболисты, но и выше. Потому что такие имена, как Шевченко возвращался в «Динамо», я, Ярмоленко – эти имена значимы для болельщиков. Считаю, не нужно приходить и только доигрывать. Нужно приходить и пахать, нужно быть на голову лучше игрока, который играет на твоей позиции. Тогда это возвращение будет оправданным, – сказал Ребров.

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Динамо Киев Сергей Ребров Андрей Ярмоленко Аль-Айн
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Источник Анна Реброва
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