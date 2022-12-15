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Украина. Премьер лига
15 декабря 2022, 16:20 | Обновлено 15 декабря 2022, 16:53
996
0

РЕБРОВ: «Кто вам сказал, что у Ярмоленко было предложение от Динамо?»

Главный тренер «Аль-Айна» опроверг слухи

15 декабря 2022, 16:20 | Обновлено 15 декабря 2022, 16:53
996
0
РЕБРОВ: «Кто вам сказал, что у Ярмоленко было предложение от Динамо?»
Instagram. Сергей Ребров

Наставник «Аль-Айна» Сергей Ребров опроверг слухи о том, что у Андрея Ярмоленко было предложение от «Динамо» во время летнего межсезонья, когда покидал «Вест Хэм».

– Совещался ли с вами Ярмоленко, когда ему нужно было принять решение, имея предложения от «Динамо» и «Аль-Айна» в ОАЭ?
– Кто вам сказал, что у него было предложение от «Динамо»? Я об этом не знаю. Когда я ему позвонил по телефону и спросил, есть ли желание продолжить карьеру в «Аль-Айне», то он сказал, что подумает, посоветуется с семьей. Я совершенно не знаю и не разговаривал с ним по поводу других предложений. Он со мной не советовался, Андрей взрослый парень, у него есть с кем советоваться, – отметил Ребров.

Отметим, что Ярмоленко в июле перешел в «Аль-Айн» в качестве свободного агента.

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Аль-Айн Сергей Ребров Вест Хэм Андрей Ярмоленко Динамо Киев
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Источник Анна Реброва
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