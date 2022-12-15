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Испания
15 декабря 2022, 19:24 | Обновлено 15 декабря 2022, 19:27
251
0

ЭНДРИК: «Пока буду продолжать посвящать себя Палмейрасу»

16-летний новичок «Реала» – о своем трансфере

15 декабря 2022, 19:24 | Обновлено 15 декабря 2022, 19:27
251
0
ЭНДРИК: «Пока буду продолжать посвящать себя Палмейрасу»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эндрик

Талантливый форвард «Палмейраса» Эндрик прокомментировал подписание контракта с мадридским «Реалом». Согласно соглашению, 16-летний футболист перейдет в мадридский клуб в 2024 году по достижению совершеннолетия.

«Я благодарю «Палмейрас», этот клуб навсегда в моем сердце. Он дал мне все необходимое, чтобы стать тем, кем я являюсь сегодня, помогая осуществить мои мечты и уважая мои желания и желания моей семьи.

Пока я не присоединюсь к «Реалу», я буду продолжать посвящать себя «Палмейрасу», забивая еще больше голов и принося больше побед», - сказал Эндрик.

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Источник ФК Палмейрас
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