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  4. Клаудио РАНЬЕРИ: «Месси никогда не казался таким решительным, как сейчас»
Чемпионат мира
15 декабря 2022, 18:28 |
512
0

Клаудио РАНЬЕРИ: «Месси никогда не казался таким решительным, как сейчас»

Итальянский тренер – о финале ЧМ-2022

15 декабря 2022, 18:28 |
512
0
Клаудио РАНЬЕРИ: «Месси никогда не казался таким решительным, как сейчас»
Getty Images/Global Images Ukraine. Клаудио Раньери

Известный итальянский тренер Клаудио Раньери поделился ожиданиями от финала ЧМ-2022 между Аргентиной и Францией (18 декабря):

«Аргентина — Франция — это не только противостояние Месси и Мбаппе. Это игра двух настоящих команд. Франция смогла компенсировать отсутствие таких игроков, как Погба, Канте и Бензема. Вы заметили, как отдаётся на поле кто-то вроде Жиру? Он отлично играет на чемпионате мира, отрабатывает в обороне. Гризманн, Тчуамени очень хорошо выступают.

Конечно, есть Мбаппе, который мчится на такой скорости, что никто не может его остановить. Возможно, он тот игрок, который больше всего похож на Роналду благодаря своей технике и скорости. У Аргентины тоже есть класс и техника, но они больше следуют указаниям главного тренера, и это приносит результаты.

Месси никогда не казался таким решительным, как сейчас. Помимо лидерства на поле, он показал свою харизму. Он умеет делать всё, находить товарищей по команде такими передачами, которые не видит никто другой, забивать экстраординарные голы. Он чемпион, который творит историю».

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Источник La Gazzetta dello Sport
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