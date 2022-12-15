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15 декабря 2022, 17:52 | Обновлено 15 декабря 2022, 18:54
89
0

Ливерпуль - Милан. Прогноз и анонс на матч

Прогноз на товарищеский матч

15 декабря 2022, 17:52 | Обновлено 15 декабря 2022, 18:54
89
0
Ливерпуль - Милан. Прогноз и анонс на матч

16 декабря на «Аль-Мактум» пройдет товарищеский матч, в котором «Ливерпуль» встретится с «Миланом». Старт поединка запланирован на 16:30 по европейскому времени.

«Ливерпуль»

Клуб в этом сезоне серьезно провалился. В 2021/2022 получилось выиграть пару кубков, сыграть в финале Лиги чемпионов, до последнего бороться с «Манчестер Сити» в АПЛ. На новый розыгрыш были оптимистические надежды, особенно после победы над «горожанами» в Суперкубке. Но потом был провал, и уже в середине осени Клопп прямо говорил, что шансов на титул нет, да и за топ-4 побороться будет сложно. Снова волна травм, снова вопросы по форме лидеров. В Лиге чемпионов в плей-офф получилось выйти, а вот в АПЛ, даже выиграв последовательно в ноябре у «Тоттенхэма» и «Саутгемптона», «красные» идут только 6-ми. Что же, многие надеялись именно на паузу и на то, что Юрген за этот месяц успеет что-то придумать и наиграть. Благо, многие лидеры, типа Тиаго и Фирмино, не вызывались в свои сборные, и могли участвовать в тренировочном цикле постоянно.

«Милан»

Команда в прошлом сезоне наконец-то смогла добиться выигрыша «скудетто». Теперь у Стефано Пиоли и его подопечных даже более сложная задача: попытаться защитить титул. В целом, «россонери» выдают неплохой сезон. Не без проблем, но они пробились в плей-офф Лиги чемпионов - год назад было 4-е место. А вот в Кальчо сейчас доминирует «Наполи» с его почти стопроцентной статистикой. Так что «красно-черные» со своей статистикой, 10-ю победами в 15 матчах, идут пока что только 2-ми. Правда, в конце октября - ноябре было несколько осечек: 1-2 с «Торино», 0-0 с «Кремонезе». В общем, есть куда прибавить, правда, спешить некуда, в Италии сезон возобновится только после Нового Года.

Статистика личных встреч

Все помнят камбэк «Ливерпуля» в финале Лиги чемпионов 2005-го года, и реванш «Милана» через 2 года в таких же условиях. После этого побеждали только «мерсисайдцы», и в паре товарищеских поединков, и в Лиге чемпионов прошлого розыгрыша - 3-2 и 2-1.

Прогноз

Букмекерские конторы лояльны к англичанам. Тем раньше нужно будет возобновлять сезон, так что пора выходить на пик формы. Ставим на победу «Ливерпуля» (коэффициент - 2,02) от Parimatch.

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Источник Sport.ua
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