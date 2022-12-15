Астон Вилла - Вильярреал. Прогноз и анонс на матч

15 декабря на «Вилла Парк» пройдет товарищеский матч, в котором «Астон Вилла» встретится с «Вильярреалом». Старт поединка запланирован на 21:00 по европейскому времени.

«Астон Вилла»

Клуб снова меняет наставника в разгар чемпионата, осенью. Год назад так приходил Джеррард. В целом, у Стивена получилось не допустить провала, вылета в Чемпионшип. «Под» англичанина приходил тот же Коутиньо, и в итоге не без помощи звездного бразильца получилось забраться на довольно комфортное 14-е место. Но где-то на уровне «на грани вылета» начался и нынешний розыгрыш, так что никто не удивился расставанию со «Стиви Джи». Тем более что получилось договориться о возвращении на Туманный Альбион Унаи Эмери. Формально испанец уже был объявлен перед игрой с «Ньюкаслом», проигранной 0-4. Но фактически он дебютировал с «Манчестер Юнайтед», когда «виллане» выиграли 3-1. В кубке, правда, МЮ сразу же взял реванш, со счетом 4-2. Но с новым наставником команда смогла еще и «Брайтон» обыграть, поднявшись на 12-е место.

«Вильярреал»

Команда предыдущие годы играла как раз под руководством Унаи Эмери. У этого специалиста получилось довольно противоречиво. Впрочем, итоговые результаты были довольно стандартны для него. «Желтая субмарина» прекрасно проявила себя в еврокубках. В 2021-м году выиграли Лигу Европы - это первый серьезный трофей в истории! А прошлый сезон запомнился выходом в полуфинал Лиги чемпионов, выбив «Ювентус» с «Баварией». С другой стороны, на внутренней арене результаты только падали. Предыдущий сезон в Примере закончился и вовсе 7-м местом. Не лучшим образом «подводники» стартовали сейчас, так что не удивительно, что тренера не особенно и удерживали. На его место позвали Кике Сетьена, тренера, провалившегося в «Барселоне», но удачно работавшего с середняками и ставившего им атакующий футбол. Начал он на новом месте, правда, с пары поражений, «Атлетику» и «Мальорке», и только перед паузой получилось оформить выездные 1-0 с «Эспаньолом».

Статистика личных встреч

Похоже, как раз во время «перехода» Эмери в «Астон Виллу» и договорились провести первый поединок между клубами в истории.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что выиграет «Астон Вилла». Согласимся: Эмери прекрасно знает сильные и слабые стороны «Вильярреала». Поверим в победу англичан (коэффициент - 2,07) от Parimatch