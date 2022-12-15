Челси близок к подписанию 19-летнего форварда Мольде
Давид Датро Фофана продолжит карьеру в АПЛ
«Челси» близок к подписанию форварда норвежского «Мольде» Давида Датро Фофана. По информации английских СМИ, переговоры находятся на продвинутой стадии.
«Челси» заплатит за Фофана 10 миллионов евро. В нынешнем сезоне 19-летний ивуариец провел за «Мольде» 37 матчей во всех турнирах, в которых отличился 21 голом и 7 ассистами.
Необходимость подписания нового форварда у «Челси» возникла после того, как тяжелую травму колена получил Армандо Броя, который не сыграет до конца сезона.
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