Челси близок к подписанию 19-летнего форварда Мольде

«Челси» близок к подписанию форварда норвежского «Мольде» Давида Датро Фофана. По информации английских СМИ, переговоры находятся на продвинутой стадии.

«Челси» заплатит за Фофана 10 миллионов евро. В нынешнем сезоне 19-летний ивуариец провел за «Мольде» 37 матчей во всех турнирах, в которых отличился 21 голом и 7 ассистами.

Необходимость подписания нового форварда у «Челси» возникла после того, как тяжелую травму колена получил Армандо Броя, который не сыграет до конца сезона.