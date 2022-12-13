Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Челси потерял форварда до конца сезона из-за травмы
Англия
13 декабря 2022, 18:07 |
312
0

Челси потерял форварда до конца сезона из-за травмы

Армандо Бройя порвал связки колена

13 декабря 2022, 18:07 |
312
0
Челси потерял форварда до конца сезона из-за травмы
Getty Images/Global Images Ukraine. Армандо Бройя

Форвард «Челси» Армандо Бройя порвал крестообразные связки колена. Он будет вынужден перенести операцию и в нынешнем сезоне больше не сыграет.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, в связи с травмой Бройи «Челси» собирается выйти на трансферный рынок в январе с целью подписать нового форварда.

В нынешнем сезоне на счету Бройи 18 матчей за «Челси» во всех турнирах, в которых 21-летний албанец забил 1 гол и сделал 1 ассист. Ранее сообщалось о том, что «Челси» предложил контракт Юссуфа Мукоко.

По теме:
Челси предложил контракт немецкому вундеркинду
Милан близок к продлению контракта с Жиру
Защитника Интера Дюмфриса ждут в АПЛ
Армандо Бройя Челси травма Фабрицио Романо
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Фабрицио Романо
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Снова... Ломаченко опубликовал фото с митрополитом Запорожским УПЦ МП
Бокс | 13 декабря 2022, 11:45 32
ФОТО. Снова... Ломаченко опубликовал фото с митрополитом Запорожским УПЦ МП
ФОТО. Снова... Ломаченко опубликовал фото с митрополитом Запорожским УПЦ МП

Против Луки были введены санкции СНБО

Златан ИБРАГИМОВИЧ: «Месси поднимет Кубок мира, это предначертано»
Футбол | 13 декабря 2022, 17:14 4
Златан ИБРАГИМОВИЧ: «Месси поднимет Кубок мира, это предначертано»
Златан ИБРАГИМОВИЧ: «Месси поднимет Кубок мира, это предначертано»

Форвард «Милана» болеет за сборную Аргентины

Расследования, Суперлига и 19 трофеев: Аньелли покидает Ювентус
Футбол | 13.12.2022, 17:27
Расследования, Суперлига и 19 трофеев: Аньелли покидает Ювентус
Расследования, Суперлига и 19 трофеев: Аньелли покидает Ювентус
ЧМ по хоккею. Украина U-20 в напряженном матче обыграла Польшу
Хоккей | 12.12.2022, 19:37
ЧМ по хоккею. Украина U-20 в напряженном матче обыграла Польшу
ЧМ по хоккею. Украина U-20 в напряженном матче обыграла Польшу
ФОТО. Болельщик Аргентины сделал тату с празднованием Месси перед ван Галом
Футбол | 13.12.2022, 10:55
ФОТО. Болельщик Аргентины сделал тату с празднованием Месси перед ван Галом
ФОТО. Болельщик Аргентины сделал тату с празднованием Месси перед ван Галом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Пятый раз в истории в полуфинале ЧМ сыграют только две команды из Европы
Пятый раз в истории в полуфинале ЧМ сыграют только две команды из Европы
11.12.2022, 20:13 3
Футбол
Девин Хейни наехал на Top Rank из-за даты боя с Ломаченко
Девин Хейни наехал на Top Rank из-за даты боя с Ломаченко
13.12.2022, 09:48
Бокс
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
12.12.2022, 04:21 2
Футбол
Плотницкий стал победителем клубного чемпионата мира по волейболу
Плотницкий стал победителем клубного чемпионата мира по волейболу
11.12.2022, 23:59
Волейбол
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
12.12.2022, 01:10
Биатлон
Александр ПОВОРОЗНЮК: «Козловский – не мышь. Он – целая крыса»
Александр ПОВОРОЗНЮК: «Козловский – не мышь. Он – целая крыса»
12.12.2022, 10:17 17
Футбол
Рой ДЖОНС: «Раньше я не хотел видеть бой Фьюри – Усик»
Рой ДЖОНС: «Раньше я не хотел видеть бой Фьюри – Усик»
12.12.2022, 10:41 2
Бокс
Пора в Украину? В ОАЭ потребовали отставки Реброва с поста тренера Аль-Айна
Пора в Украину? В ОАЭ потребовали отставки Реброва с поста тренера Аль-Айна
13.12.2022, 14:10 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности