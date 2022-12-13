Челси потерял форварда до конца сезона из-за травмы

Форвард «Челси» Армандо Бройя порвал крестообразные связки колена. Он будет вынужден перенести операцию и в нынешнем сезоне больше не сыграет.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, в связи с травмой Бройи «Челси» собирается выйти на трансферный рынок в январе с целью подписать нового форварда.

В нынешнем сезоне на счету Бройи 18 матчей за «Челси» во всех турнирах, в которых 21-летний албанец забил 1 гол и сделал 1 ассист. Ранее сообщалось о том, что «Челси» предложил контракт Юссуфа Мукоко.