Челси потерял форварда до конца сезона из-за травмы
Армандо Бройя порвал связки колена
Форвард «Челси» Армандо Бройя порвал крестообразные связки колена. Он будет вынужден перенести операцию и в нынешнем сезоне больше не сыграет.
По информации инсайдера Фабрицио Романо, в связи с травмой Бройи «Челси» собирается выйти на трансферный рынок в январе с целью подписать нового форварда.
В нынешнем сезоне на счету Бройи 18 матчей за «Челси» во всех турнирах, в которых 21-летний албанец забил 1 гол и сделал 1 ассист. Ранее сообщалось о том, что «Челси» предложил контракт Юссуфа Мукоко.
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