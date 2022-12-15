Украина. Премьер лига15 декабря 2022, 14:44 |
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Максим ТАЛОВЕРОВ: «Шахтер? Было бы приятно»
Защитник «Славии» – о своем будущем
15 декабря 2022, 14:44 |
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Украинский защитник пражской «Славии» Максим Таловеров прокомментировал слухи об интересе со стороны «Шахтера»:
«Ни от агента, ни от «Славии» не было информации, поэтому я не знаю, что можно комментировать в этой новости.
Если это не слухи, было бы приятно, что я в сфере внимания чемпиона Украины, участника еврокубков и клуба, в котором я мечтал играть в детстве. Но сейчас мои мысли о борьбе за титулы в футболке «Славии». А как будет дальше – увидим».
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