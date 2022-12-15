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  4. Максим ТАЛОВЕРОВ: «Шахтер? Было бы приятно»
Украина. Премьер лига
15 декабря 2022, 14:44 |
383
0

Максим ТАЛОВЕРОВ: «Шахтер? Было бы приятно»

Защитник «Славии» – о своем будущем

15 декабря 2022, 14:44 |
383
0
Максим ТАЛОВЕРОВ: «Шахтер? Было бы приятно»
ФК Ческе-Будейовице. Максим Таловеров

Украинский защитник пражской «Славии» Максим Таловеров прокомментировал слухи об интересе со стороны «Шахтера»:

«Ни от агента, ни от «Славии» не было информации, поэтому я не знаю, что можно комментировать в этой новости.

Если это не слухи, было бы приятно, что я в сфере внимания чемпиона Украины, участника еврокубков и клуба, в котором я мечтал играть в детстве. Но сейчас мои мысли о борьбе за титулы в футболке «Славии». А как будет дальше – увидим».

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Источник Legioners.ua
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