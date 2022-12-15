Максим ТАЛОВЕРОВ: «Шахтер? Было бы приятно»

Украинский защитник пражской «Славии» Максим Таловеров прокомментировал слухи об интересе со стороны «Шахтера»:

«Ни от агента, ни от «Славии» не было информации, поэтому я не знаю, что можно комментировать в этой новости.

Если это не слухи, было бы приятно, что я в сфере внимания чемпиона Украины, участника еврокубков и клуба, в котором я мечтал играть в детстве. Но сейчас мои мысли о борьбе за титулы в футболке «Славии». А как будет дальше – увидим».