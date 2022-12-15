Лионель МЕССИ: «Важно суметь достичь командной цели»

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси пояснил значимость собственных рекордах на чемпионате мира 2022 в сравнении с успехами национальной команды.

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«Все это, конечно, хорошо, но важно суметь достичь командной цели, что является самой прекрасной вещью из всех. Мы всего в одном шаге от этого и собираемся сделать все, чтобы в этот раз осуществить ее», – признался Месси.

На мундиале в Катаре Лионель Месси установил личный рекорд по голам за сборную Аргентины за календарный год (16), а также стал рекордсменом команды по количеству голов на ЧМ, доведя их счет до 11.

В финале ЧМ-2022 сборная Аргентины встретится с командой Францией в воскресенье, 18 декабря.