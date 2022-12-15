Тео ЭРНАНДЕС: «Месси нас не пугает»
Французский защитник – о будущем финале ЧМ-2022
Защитник сборной Франции Тео Эрнандес рассказал, чего ждет от финального матча чемпионата мира 2022 против команды Аргентины, который состоится в воскресенье, 18 декабря.
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Напомним, в полуфинале турнира в среду, 14-го числа, французская команда переиграла сборную Марокко со счетом 2:0.
«Месси нас не пугает. Сборная Аргентины — очень сильная команда. Мы знаем, что матч получится отличным. У нас есть несколько дней на подготовку», — заявил Эрнандеса.
На ЧМ-2022 Тео Эрнандес принял участие в 5 матчах, забил 1 гол, сделал 2 ассиста.
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