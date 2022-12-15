Чемпионат мира15 декабря 2022, 04:04 | Обновлено 15 декабря 2022, 04:39
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Тео ЭРНАНДЕС: «Мы проделали хорошую работу»
Защитник сборной Франции – о выходе в финал Мундиаля в Катаре
15 декабря 2022, 04:04 | Обновлено 15 декабря 2022, 04:39
47
0
Защитник сборной Франции Тео Эрнандес прокомментировал победу над национальной командой Марокко (2:0) в 1/2 финала чемпионата мира 2022.
«Играть в двух финалах чемпионата мира подряд — это невероятно. Мы проделали хорошую работу, это было тяжело, но мы в финале. Мы будем усердно работать, чтобы выиграть этот финал», - сказал Эрнандес.
Финал чемпионата мира 2022 состоится 18 декабря. Франции будет противостоять сборная Аргентины.
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