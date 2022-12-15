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Чемпионат мира
15 декабря 2022, 04:04 | Обновлено 15 декабря 2022, 04:39
47
0

Тео ЭРНАНДЕС: «Мы проделали хорошую работу»

Защитник сборной Франции – о выходе в финал Мундиаля в Катаре

15 декабря 2022, 04:04 | Обновлено 15 декабря 2022, 04:39
47
0
Тео ЭРНАНДЕС: «Мы проделали хорошую работу»
Getty Images/Global Images Ukraine

Защитник сборной Франции Тео Эрнандес прокомментировал победу над национальной командой Марокко (2:0) в 1/2 финала чемпионата мира 2022.

«Играть в двух финалах чемпионата мира подряд — это невероятно. Мы проделали хорошую работу, это было тяжело, но мы в финале. Мы будем усердно работать, чтобы выиграть этот финал», - сказал Эрнандес.

Финал чемпионата мира 2022 состоится 18 декабря. Франции будет противостоять сборная Аргентины.

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Источник RMC Sport
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