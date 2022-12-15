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  4. Рандаль КОЛО МУАНИ: «Я все еще сплю, мне трудно проснуться»
Чемпионат мира
15 декабря 2022, 05:05 | Обновлено 15 декабря 2022, 05:31
317
0

Рандаль КОЛО МУАНИ: «Я все еще сплю, мне трудно проснуться»

Форвард сборной Франции – о выходе в финал Мундиаля в Катаре

15 декабря 2022, 05:05 | Обновлено 15 декабря 2022, 05:31
317
0
Рандаль КОЛО МУАНИ: «Я все еще сплю, мне трудно проснуться»
Getty Images/Global Images Ukraine. Рандаль Коло Муани

Нападающий сборной Франции Рандаль Коло Муани прокомментировал победу над национальной командой Марокко (2:0) в 1/2 финала чемпионата мира 2022.

«Это волшебство, у меня нет слов, чтобы описать его. Мы должны дать себе возможность пройти весь путь.

Я все еще сплю, мне трудно проснуться. Я могу гордиться своим положением. На данный момент я еще не понимаю. Мы все поймем завтра утром», - сказал Коло Муани.

Финал чемпионата мира 2022 состоится 18 декабря. Франции будет противостоять сборная Аргентины.

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Источник RMC Sport
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