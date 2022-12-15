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Чемпионат мира
15 декабря 2022, 03:30 | Обновлено 15 декабря 2022, 03:39
106
0

ВИДЕО. Марокканские иммигранты устроили беспорядки во Франции

Противостояние 1/2 финала чемпионата мира получило продолжение вне футбольного поля

15 декабря 2022, 03:30 | Обновлено 15 декабря 2022, 03:39
106
0
ВИДЕО. Марокканские иммигранты устроили беспорядки во Франции
Getty Images/Global Images Ukraine

После полуфинального матча чемпионата мира 2022 Франция – Марокко (2:0) уличные столкновения происходят на Елисейских полях в Париже, в Ницце, а также в Монпелье, где есть пострадавшие.

Га улицы вышли не только марокканские иммигранты, но и довольные победой своей сборной французы. Фанаты обстреливают друг друга из ракетниц, закидывают фаерами.

Французы преследуют марокканских болельщиков с криками «Арабы, вон!» и «мы дома».

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Источник Le Figaro
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