ВИДЕО. Марокканские иммигранты устроили беспорядки во Франции

После полуфинального матча чемпионата мира 2022 Франция – Марокко (2:0) уличные столкновения происходят на Елисейских полях в Париже, в Ницце, а также в Монпелье, где есть пострадавшие.

Га улицы вышли не только марокканские иммигранты, но и довольные победой своей сборной французы. Фанаты обстреливают друг друга из ракетниц, закидывают фаерами.

Французы преследуют марокканских болельщиков с криками «Арабы, вон!» и «мы дома».