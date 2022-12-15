Чемпионат мира15 декабря 2022, 03:30 | Обновлено 15 декабря 2022, 03:39
106
0
ВИДЕО. Марокканские иммигранты устроили беспорядки во Франции
Противостояние 1/2 финала чемпионата мира получило продолжение вне футбольного поля
15 декабря 2022, 03:30 | Обновлено 15 декабря 2022, 03:39
106
0
После полуфинального матча чемпионата мира 2022 Франция – Марокко (2:0) уличные столкновения происходят на Елисейских полях в Париже, в Ницце, а также в Монпелье, где есть пострадавшие.
Га улицы вышли не только марокканские иммигранты, но и довольные победой своей сборной французы. Фанаты обстреливают друг друга из ракетниц, закидывают фаерами.
Французы преследуют марокканских болельщиков с криками «Арабы, вон!» и «мы дома».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 14 декабря 2022, 11:18 4
Нападающий сделал выбор
Футбол | 14 декабря 2022, 05:05 6
Блогер Sport.ua Вадим Андреев – о феномене сборной Марокко на чемпионате мира
Футбол | 14.12.2022, 21:03
Футбол | 14.12.2022, 23:23
Футбол | 15.12.2022, 02:00
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
14.12.2022, 14:33
14.12.2022, 16:20 9
13.12.2022, 22:51 3
13.12.2022, 07:35 9
14.12.2022, 17:33 21
13.12.2022, 12:50
14.12.2022, 18:25 19
13.12.2022, 14:10 5