Антуан ГРИЗМАНН: «Марокканцы создали нам множество проблем»

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн прокомментировал победу над национальной командой Марокко (2:0) в 1/2 финала чемпионата мира 2022.

«Марокканцы меня впечатлили, они очень хорошо работали тактически, как в атаке, так и в защите. Они создали нам множество проблем. Тренер осознал это и сделал замены. Выход Маркуса [Тюрама] на левый фланг принес нам пользу. Было больше людей, помогавших Тео [Эрнандесу] защищаться. Тот факт, что забили быстрый гол, открыл игру, а второй мяч помог оказаться в безопасном положении», - сказал Гризманн.

Финал чемпионата мира 2022 состоится 18 декабря. Франции будет противостоять сборная Аргентины.