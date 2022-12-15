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Чемпионат мира
15 декабря 2022, 02:50 | Обновлено 15 декабря 2022, 02:59
191
0

Антуан ГРИЗМАНН: «Марокканцы создали нам множество проблем»

Форвард сборной Франции – о выходе в финал Мундиаля в Катаре

15 декабря 2022, 02:50 | Обновлено 15 декабря 2022, 02:59
191
0
Антуан ГРИЗМАНН: «Марокканцы создали нам множество проблем»
Getty Images/Global Images Ukraine. Антуан Гризманн

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн прокомментировал победу над национальной командой Марокко (2:0) в 1/2 финала чемпионата мира 2022.

«Марокканцы меня впечатлили, они очень хорошо работали тактически, как в атаке, так и в защите. Они создали нам множество проблем. Тренер осознал это и сделал замены. Выход Маркуса [Тюрама] на левый фланг принес нам пользу. Было больше людей, помогавших Тео [Эрнандесу] защищаться. Тот факт, что забили быстрый гол, открыл игру, а второй мяч помог оказаться в безопасном положении», - сказал Гризманн.

Финал чемпионата мира 2022 состоится 18 декабря. Франции будет противостоять сборная Аргентины.

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Источник L'Equipe
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